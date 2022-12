El tardío funeral de Lucía Bosé, dos años después y sin Miguel Bosé: "Se fue retrasando por si él podía"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo una emotiva noticia relativa a la actriz Lucía Bosé, fallecida de coronavirus el 23 de marzo de 2020.

Su funeral ha tenido lugar, tal y como desveló en exclusiva Beatriz Cortázar en esRadio, esta misma semana en Brieva, la localidad segoviana donde vivió sus últimos años. "El martes a las 13 de la tarde, en el cementerio de Brieva, se depositaron las cenizas de Lucía Bosé.

Estuvieron sus hijas, una serie de personas de confianza con las que vivía, y gente de Brieva, donde hace ya meses le hicieron homenaje".



Un evento donde no estuvo la que hubiera sido una de las presencias más esperadas, Miguel Bosé. "Esto se retrasó, Lucía Bosé murió en plena pandemia", recordó Cortázar, subrayando el gran lapso de tiempo ocurrido entre la muerte y el funeral de la actriz.

Lucía Bosé, se explicó en la crónica rosa de esRadio, se fue a vivir a Brieva en una casa que en realidad "no era suya, sino que estuvo en Brieva los últimos años en una casa que no era suya sino de su nieta, la hija de Paola, y su segundo marido".

"Se ha retrasado mucho y por fin el martes se cerró el círculo. Miguel no ha estado, está en México. Esto se ha ido retrasando por si Miguel podía, pero no han podido hacerlo de otra manera". El evento incluyó un "homenaje al que ha ido gente y así está donde ella viviía, donde no queda nada porque la casa ya no es suya. Pero en Brieva la cuidan y mantienen la memoria viva", explicó Cortázar.