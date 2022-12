Belén Rodríguez cumple su amenaza: llevará al juzgado a sus excompañeros de La fábrica de la tele

Belén Rodríguez continúa alejada del foco mediático desde que salió a la luz su supuesta traición a Kiko Hernández. Los colaboradores, que mantenían una relación de amistad de más de 20 años, se enfrentaron cuando se descubrió que ella habría prestado dinero a su por entonces amigo, este se lo habría devuelto dentro del plazo estipulado pero habría contado todo lo contrario a su entorno. Desde entonces Kiko Hernández le declaró la guerra, asegura que no quiere volver a saber nada de ella a pesar de la buena relación que tenía incluso con sus hijas.

Esta semana Belén ha reaparecido públicamente junto a su amigo Aurelio Manzano mientras acudía a un acto en Madrid al que estaba invitada. De lo más sonriente, la colaboradora agradeció a la prensa su presencia en el evento, aseguró encontrarse bien desde de todo lo que ha pasado pero se negó a contestar a las preguntas relacionadas con Kiko Hernández, sus ‘hermanas’ Terelu Campos y Carmen Borrego, así como del resto de colaboradores de La fábrica de la tele: "Muchas gracias por preocuparos pero es que cariño, no te puedo decir nada. No es que me haya vuelto muda, es que no te puedo hablar. No puedo comentar nada, nada de nada. Me sabe fatal que estéis aquí con la lluvia pero es que no puedo decir absolutamente nada. Gracias", se limitó a decir.

Ya en plató, sus antiguos compañeros debatieron sobre sus "enigmáticas" declaraciones: "No puedo comentar nada. Es raro que diga algo así", preguntó la presentadora Adela González. Una duda que Kiko Hernández no tardó en resolver: "Tiene demandada a esta productora que le ha dado trabajo en estos últimos 13 años, por todo lo que ha ocurrido ahora". Belén Rodríguez ya anunció hace semanas que de continuar con el acoso, se vería obligada a tomar medidas legales contra la productora.

Cabe recordar que tras saltar el escándalo, el programa hizo guardia durante días frente a la casa de la colaboradora, conectaron en directo desde la vivienda de un vecino para intentar captar movimientos dentro de su domicilio e incluso llevaron al plató a un vecino para contar su día a día. Un ‘acoso’ que duró días y por el que Belén Rodríguez decidió tomar medidas legales a pesar de la gran relación que le ha unido siempre a la productora liderada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid y en la que trabajan los que fueron sus grandes amigos: Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández, Terelu Campos o Carmen Borrego.