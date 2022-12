Tamara Falcó y Hugo Arévalo solo son amigos, según la marquesa

Tamara Falcó vuelve a ser noticia después de saltar la noticia de que la hija de Isabel Preysler podría tener una nueva ilusión después de la sonada ruptura con Iñigo Onieva.

Al ponerme en contacto con la marquesa de Griñón, me asegura que, al día de hoy, solo son amigos, y que lo pueda surgir en un futuro ya se verá. "Nos conocemos desde hace 15 años, es empresario, y somos socios en una empresa de miniplantas. Tiene 40 años, y a Iñigo también le conoce por mí. Te puedo asegurar que, con respecto a Onieva, la página está pasada. Yo estoy muy bien. Hugo y yo hemos salido varias veces, y lo que se esté diciendo al respecto, me da igual". De esa manera tan contundente me lo aseguró.

Cierto es que estuvo en el cumpleaños de Tamara hace unas semanas, y que también coincidieron en la boda de Khali El Assir, hija de María Fernández-Longoria y Juanjo Franco, hijo de Francis Franco y María Suelves.

Por su parte Iñigo Onieva, que acaba de regresar de hacer el Camino de Santiago, al enterarse de este hecho se ha enfadado muchísimo, y a su amigo Hugo le ha echado en cara que le parecía fatal. También asegura que el amigo de Hugo es él, no Tamara.

Cada uno da su versión, que es totalmente contraria. De momento a la marquesa se le ve feliz, y habrá que ver como se van desarrollando los acontecimientos. "No me sorprende que Iñigo no haya hecho ninguna declaración de todo lo que ha pasado porque es una persona educada". Así terminó nuestra conversación.