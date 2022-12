Esther Doña y Santiago Pedraz han vuelto a verse las caras tras su polémica ruptura el pasado mes de agosto. Así lo contó la propia malagueña este jueves durante su participación en el programa Y ahora Sonsoles revelando con naturalidad cómo fue ver de nuevo al hombre con el que estuvo a punto de pasar por el altar.

Tal y como explicó, este encuentro se produjo el pasado 7 de diciembre en uno de los restaurantes favoritos de Esther en plena Milla de Oro de Madrid. A pesar del gran cariño que aseguró que le sigue teniendo, no sintió "ni frío ni calor" al encontrarse cara a cara con el letrado, con quien no intercambió "ni un palabra". Con el paso de las horas, y analizando lo que había vivido, Esther Doña se sintió dolida por haber terminado así su relación: "Después de habernos querido tanto y terminar lo nuestro de tal manera no podamos ni saludarnos. Yo pensé que era el momento de, al menos, saludarnos. Pensé en salir fuera del restaurante, pero decidió quedarme porque había ido con unos amigos a los que hacía tiempo que no veía".

Aunque aseguró que "ha pasado página totalmente", la marquesa viuda de Griñón se mostró sorprendida al ver a su expareja acudiendo a establecimientos que ella le había descubierto ya que ella había evitado acudir a sitios que él frecuenta para no vivir una situación incómoda.