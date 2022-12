La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Paloma Barrientos y Emilia Landaluce para comentar toda la actualidad social. Centrada en la renuncia de Alba Carrillo a acudir este fin de semana al Sálvame Mediafest, que ha de interpretarse -tal y como dijo Federico Jiménez Losantos- como un episodio más de la "guerra de productoras" que se vive en Mediaset en este momento de transición, y que afecta a la polémica La Fábrica de la Tele y Unicorn Content, esta última de Ana Rosa Quintana.

"Vasile no está y no sabemos qué planes tiene, pero es evidente que va a estar basado en una sola productora que tenga varios programas", explicó el director de Es la mañana de Federico. Y es que la situación actual y la primacía de La Fábrica de la Tele, con Sálvame y sus derivados, está a punto de resultar insostenible: "Se ha abierto un boquete y no les dejan de quitar horas".

En estas circunstancias, con el culebrón del affaire de Alba Carrillo -sucedido en la fiesta de Unicorn pero rentabilizado por La Fábrica de la Tele, con numerosas polémicas incluidas- "es un peligro" para la cadena. "Pero Alba no es tonta, ha pensado que a ver si me estoy cambiando yo al barco que se hunde. Ha sido una marcha atrás tan rápida…", dijo Federico sobre la radical desaparición de Alba de los programas de la productora rival que tan bien la acogieron la semana pasada.

Tal y como reflexionó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, "el jueves la pusieron tan a parir en Sálvame por no ir al Mediasfest, la criticaron tanto… Incluso Adela González, que no suele mojarse, dijo que era una falta profesionalidad".

Jiménez Losantos lo relacionó con el momento bisagra que comenzó a cambiar -para mal- la fortuna de La Fábrica y Sálvame, y es el paradójico triunfo del psicodrama de Rocío Carrasco y su adscripción a las políticas del Gobierno. "Rocío Carrasco es ahora garantía de fracaso y ha sido por entrar en ese rollo. Antes era graciosa, pero cuando se pone a dar lecciones de moral se da la vuelta a la tortilla. La han convertido en una antipática, una devorahombres que habla mal de sus parejas. Pero ella que no es tonta se ha dado cuenta de que no va a haber otras como Rocío Carrasco. Alba Carrasco no va a existir porque esa cadena no lo va a sostener. Entonces, como no es tonta ha dado marcha atrás", opinó.