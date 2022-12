Íñigo Onieva estalla contra Hugo Arévalo: "Sucia rata, eres un trepa y me das asco"

Tamara Falcó podría haber recuperado la ilusión en el amor tras su dolorosa y polémica ruptura de Íñigo Onieva. Se trata del empresario Hugo Arévalo, amigo desde hace 15 años de la marquesa de Griñón y socio en su empresa de plantas. La propia Tamara habló del tema con Carlos Pérez Gimeno en Chic donde aseguró que Hugo y ella han salido varias veces aunque por el momento solo son amigos.

A pesar de que durante las últimas horas se ha dicho que Hugo también era muy amigo de Íñigo Onieva, lo cierto es que la relación de amistad de años la tenía con Tamara. No obstante, Hugo e Iñigo mantuvieron una relación afectuosa durante el tiempo que duró la relación con Tamara, después todo se ha torcido tal y como demuestran los mensajes de Whatsapp que se han hecho públicos en El programa de Ana Rosa y Sálvame.

Íñigo estaría muy enfadado con la noticia de que Hugo habría comenzado algo con su expareja y así se lo habría hecho saber en un mensaje enviado dentro de un grupo de chat de amigos en el que hay al menos diez personas. En el texto comienza llamándole "sucia rata" y le acusa de incumplir "el código de hombre" por comenzar algo con la expareja de un amigo: "Tú te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Y, para coronarte, lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo".

Onieva considera que Hugo Arévalo "no es un hombre" y le tacha de "mierda" porque le acogió durante su relación con Tamara y ahora se ha aprovechado de un momento de vulnerabilidad: "Te atreves a hacer semejante traición y aprovecharte de una mujer vulnerable (…) Ahora ya es vox populi pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, si no, habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar".

Dice que siente "asco" y "pena" por su amigo y le tacha de "nuevo rico", de "trepa social" y le adjudica calificativos como tóxico, interesado, nocivo, inseguro y acomplejado: "Te coges berrinches cada vez que no eres incluido en un plan y siempre hablando mal de todo el mundo a sus espaldas (...) E incluso filtrando a la prensa que había información que solo tenías tú. Todos sabíamos que tú eras el topo y ahora eres la rata. TE tenía especial cariño porque pensaba que había algo bueno en ti pero que me hayas hecho habla de ti y el tipo de espécimen que eres (...) Más vale que no te tenga cerca".

Al ser preguntado por este tema en plena calle por una reportera de Europa Press, Íñigo no desmiente que enviase esos mensajes. Es más, aprovecha las preguntas de la periodista para confirmar que Hugo era un gran amigo de la pareja y que incluso le propusieron ser el padrino del primer hijo que tuviesen. Cuando le preguntan sobre si cree que él está detrás de la filtración de su video besando a otra mujer y que terminó con su relación con Tamara, Iñigo no se atreve a confirmarlo pero lo sospecha: "De eso no sé si es el responsable, pero sí de otras cosas".