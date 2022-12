Gloria Camila estalla: declara la guerra a Ana María Aldón y arremete contra Rocío Carrasco

Gloria Camila Ortega, retirada desde hace unos meses de la televisión, ha decidido romper su silencio en redes sociales estallando contra la ya ex de su padre, Ana María Aldón, y sus continuos lamentos televisivos antes y después del divorcio de Ortega Cano.

La joven Gloria Camila, apartada de los medios por pura salud mental, ha salido a la palestra tras una discusión de Aldón con su cuñada Mari Carmen Ortega, hermana del torero. El resultado es que la hija de Ortega Cano ha hablado de todos en sus stories.

Alexia Rivas reveló a Ana María Aldón en Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco, que Gloria Camila concretamente dijo que Ana María estaba destrozando a su padre, que la causante de los males de Ortega Cano era ella. Eso lo han dicho delante de mí, que apenas me conocían, que no harán con la gente con la que tengan confianza".

Esta supuesta exclusiva de Alexia Rivas hizo estallar a Gloria Camila en Instagram. "Eres una mentirosa de las gordas, cariño, una veleta que va al sol que más calienta. Pero lo bueno es que nunca olvidemos de dónde venimos. Por un lado te llevas bien conmigo fuera de cámaras, hablando de todo y después, públicamente, cuando ves que es lo que debes hacer ya vas de 'carrasquista', anti-Flores... Defensora de todo el mal".

A continuación, Gloria Camila ha arremetido con dureza contra el propio programa Fiesta, que "mantiene este tipo de personas porque interesa tener a una víctima en plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir audiencia".

Por último, la hija de Ortega Cano ha defendido a su padre y criticado a Ana María Aldón, con quien da por finiquitada toda relación. "Sabemos dónde y con quién sí y con quién no hablar... Y os recuerdo que muchas sentadas ahí tampoco les gustaba la televisión y no llevan media hora, llevan media vida". "Mi padre es mayorcito para decidir y hacer por sí solo. Y estáis hundiendo cada fin de semana a una familia de la que no sabéis ni de la misa la mitad. Lo mejor es la ignorancia y que os quedéis con la duda".