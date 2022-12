Belén Esteban ha sorprendido a propios y extraños con su apoyo a Víctor Janeiro como potencial ganador de Pesadilla en el paraíso, reality de Telecinco que pese a cosechar discretas audiencias ha logrado llegar a su recta final. No solo eso: la colaboradora de Sálvame reconoció la buena labor de Beatriz Trapote como defensora.

La de San Blas deja así a un lado su relación personal para, en su opinión, hacer justicia con el concurso. "Quiero que gane Víctor Janeiro, creo que es el único que se lo ha currado y que lo ha trabajado", dijo la colaboradora en Sálvame.

La final al límite de Pesadilla en el paraíso tiene lugar este miércoles e incluye también a Daniela Requena, Bea Retamal e Iwan Molina, pero ninguno de ellos -según Belén- llega al nivel de Víctor Janeiro por su labor en la granja.

"Lo digo de corazón porque no le gustan las movidas y esa es una casa de locos, como cuando yo estaba en Gran Hermano. Pero el único que se ha levantado, ha trabajado, ha aguantado las peleas, creo que, por justicia, y lo digo de corazón, mi relación personal no tiene nada que ver con eso, pero creo que he visto un concurso que el que se tiene que llevar el premio es Víctor Janeiro".

"Es por justicia y lo digo de corazón", ha dicho Belén, subrayando que su relación personal -mala- "no tiene nada que ver" para que se "lleve el premio".

Beatriz Trapote ha agradecido a Belén Estaban las palabras hacia ella. Lo ha hecho a través de las redes sociales, en las que ha manifestado estar "súper agradecida".