Ivonne Reyes: "La puerta está abierta para el amor de mi vida"

Ivonne Reyes es una mujer incansable y siempre está liada con diferentes actividades. No para de reinventarse, y lo último que ha hecho es presentar en la pasarela Campoamor de Oviedo una colección cápsula junto con la diseñadora Virginia Abzueta. "Siempre me ha gustado la moda, estudié con mi madre corte y confección; mi madre y mi abuela me hacían vestidos en Venezuela. Esta es mi parte artística, aparte de actriz y comunicadora. Cuando surgió el hacer esta colección no me lo pensé dos veces y accedí en el momento. Los diseños son para la edad de 20 años en adelante, para altas, bajas, curvis y demás. Lo que he hecho es adaptar la moda a todo tipo de cuerpo, porque mi deseo es que se sientan seguras, cómodas, y así se queden satisfechas". De esa manera lo explicó.

La venezolana está muy contenta con este nuevo trabajo, que le tiene muy ocupada, y lo está disfrutando al máximo. "Este año termina muy bien. Ahora estoy estudiando, aparte de hacer bocetos con Virginia, porque me encanta pintar. Acabo de llegar de México, he estado tres semanas invitada para entregar a unas mujeres emprendedoras un certificado de haber logrado éxitos. A mí me entregaron en Miami hace unos años. Son mujeres que a través de sus experiencias han salido adelante. Se hará también en Madrid en junio, hay de todo tipo, magistradas, abogadas, doctoras de estética , periodistas y de cualquier actividad", me contó.

La Navidad la va a pasar muy tranquila, en familia, y sin su hijo Alejandro, porque está Estados Unidos. "Nos vemos por Face time, está muy contento y yo también. Así tendré tiempo de preparar mi exposición de joyas Ivonne Reyes by Kena García, son mundos que siempre me han apasionado. Al nuevo año le pido amor, y que no se retrase, porque el tiempo pasa. Estoy preparada para una relación seria y estable. Mi puerta está abierta para el amor de mi vida". Más clara no pudo ser.