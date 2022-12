Arrebato de orgullo de Jorge Javier al cuestionarse su futuro en Telecinco: "No me han echado todavía"

Jorge Javier Vázquez irrumpió el martes en Sálvame para frenar los rumores sobre su menor protagonismo en los programas de Telecinco en las últimas semanas. La marcha de Paolo Vasile, la crisis de audiencias de la cadena y las crecientes críticas a su labor han derivado en una serie de informaciones que cuestionan su futuro estelar en la cadena que le ha proporcionado su carrera profesional.

"Déjame decir que dentro de poco no voy a venir, pero no porque me hayan echado, es porque me iré de vacaciones de Navidad. Parece que tengo que estar explicando paso a paso lo que hago", dijo enfadado en su propio programa después de que se especulase sobre su ausencia en el último Mediafest Night Fever.

Jorge Javier, dolido porque se dude de su reducida presencia en Telecinco, aseguró orgulloso: "Sigo trabajando, voy a presentar Supervivientes 2023 y que si no me veis, cuando no me veáis, no es que me hayan echado, es que me voy a descansar por Navidad".

Y, sin negar los crecientes rumores sobre Sálvame y la reubicación de sus profesionales, dijo "que yo sepa no me han echado todavía. Y si lo hacen, ya esperarán a julio, supongo… Como hay mucha gente que dice que me echan o que me voy".

Parte de las ausencias no solo se deben a los cambios internos en Telecinco, ni a las vacaciones de Navidad citadas ,sino a la presencia constante de Alba Carrillo en las últimas semanas debido a su affaire con Jorge Pérez. Y es que el presentador y la modelo no se soportan y se tienen poco menos que vetados mutuamente. "Estuve encantadísimo de no estar, tan solo estaba de vacaciones", dijo al respecto de este último punto.