Pensar en Ágatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) es pensar en color, en destacar, en no pasar desapercibido. Diseñadora de moda de éxito, aristócrata y musa de la Movida, marquesa de Castelldosríus, baronesa de Santa Pau y grande de España, Ágatha acaba de presentar sus memorias, tituladas sin rodeos: "Mi historia" (La esfera de los libros). Un personajazo, en el buen sentido, que tiene mucho que contar y que, a pesar de su dilatada y de sobra conocida carrera, sigue siendo una caja de sorpresas. En esta aventura llamada vida hay tres abortos, una mala relación paternal, una hermana secreta y cientos de experiencias marcadas por su espíritu libre e inquieto.

Nacida y criada entre arte y libros, con una vida de alta cuna relacionada con el poder, se niega a catalogarse como una pija de Madrid. "No hay una pija que no conozca, pero y no lo he sido ni un día de mi vida", cuenta convencida. Y las conoce a todas y todos. En sus memorias relata como su casa ha sido el escenario de reuniones con algunas de las personas más influyentes de España y de todas las esferas: la política, el deporte, el mundo empresarial, el periodismo...

Porque contar su vida sin nombrar su exmarido, el periodista Pedro J. Ramírez, no tiene sentido. Por dignidad solo escribe su nombre una vez, siendo "el innombrable" en las más de 300 páginas que conforman su historia. Pero rebajar sus vivencias a la existencia del hombre sería injusto. "No soy lo que soy por estar con él. Vengo de otro mundo que ha conformado mi cabeza. Soy lo he que leído, lo que me ha dado el arte, lo que me han divertido mis ideas y mi trabajo".

Ágatha no escatima en detalles a la hora de hablar sobre su matrimonio, una montaña rusa marcada por crisis importantes. Tampoco de su divorcio, cuando llegó a sus vidas Cruz Sánchez de Lara, actual pareja del director de El Español. "Cuando me enteré de quién era la otra estaba en casa de una amiga en Bogotá. Era el día de que ganó Trump. Me tomé mi Orfidal y a dormir (...) El final fue muy cutre. Ella quiso ser yo o yo vi en mi puesto a otra persona", relata.

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara

Esta semana Ágatha presentó sus memorias en el Ateneo de Madrid rodeada de amigos, entre ellos Alaska, Boris Izaguirre, Lorenzo Caprile y el periodista Pedro Narváez, colaborador imprescindible. No faltó entre los asientos Luis Miguel Rodríguez ‘el Chatarrero’, exnovio y buen amigo.

En una charla reciente en esRadio, Ágatha confesó rotunda sobre su libro que "todo lo que se cuenta de mí es verdad, no hay nada mentira (...) Estoy contenta porque me he quedado muy a gusto. Ha sido mi pequeño psicoanálisis, como una entrevista muy larga en la que vas contando tu vida". "Ahora soy cualquier cosa menos una señora invisible".