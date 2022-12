Lara Álvarez habla sobre su futuro en Mediaset a pesar del ninguneo y la traición

La salida de Lara Álvarez de la nueva edición de Supervivientes ha destapado la mala relación de la presentadora con Mediaset España a raíz de una serie de decisiones por las que se ha sentido ninguneada. La marcha de la asturiana del reality show en el que lleva colaborando desde hace ocho años ya es un hecho, y las razones de la periodista para ese adiós no han tardado en hacerse públicas: además del desgaste personal que suponía marcharse a Honduras durante tantas semanas al año, Lara estaba desencantada con los proyectos que se le han ofrecido desde el grupo de comunicación y ya había amenazado con marcharse.

El último gran batacazo de la presentadora ha sido Pesadilla en El Paraíso, un reality pensado en un primer momento para no emitirse en directo y donde por primera vez, ella sería la maestra de ceremonias. Ya antes de su estreno la cadena reculó y decidió emitir galas con Carlos Sobera al frente desplazando a Lara a un papel secundario. Una decisión que vivió como una traición por parte de sus jefes, que le habían prometido un papel determinante en el concurso algo que finalmente no ocurrió.

Las amenazas con abandonar la cadena hicieron recapacitar a Mediaset que, después de unas tensas reuniones, han logrado retener ‘in extremis’ a la presentadora renovando su contrato de larga duración con la promesa de ofrecerle proyectos atractivos que no supongan un cambio drástico en su vida.

Ante el aluvión de habladurías de los últimos días, Lara Álvarez rompió este miércoles su silencio con un vídeo publicado en sus redes sociales donde aclara en qué momento profesional se encuentra: "He estado de vacaciones y desconectada", dijo la presentadora, que no ha participado en la recta final de Pesadilla en El Paraíso. "Mediaset y yo misma hemos renovado un contrato de larga duración con muchos proyectos encima de la mesa", añadió sobre su futuro laboral dentro de la empresa.

De esta manera, Lara deja claro que no solo no se marcha de a cadena, sino que tiene ilusión por los proyectos que vendrán: "Considero que Mediaset es mi casa profesional, se acercan momentos emocionantes y nuevos proyectos". Entre estos nuevos proyectos, ya no está Supervivientes, o al menos no desde Honduras: "Es cierto que este año no voy a ir. Han sido ocho años de aventura y es momento de evolución y apostar por nuevos retos". Además, aprovecha para desear suerte a su sustituta, Laura Madrueño que augura que "disfrutará muchísimo" de la aventura.