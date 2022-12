Ana Rosa Quintana, a la última moda en su 'zambombá' de amigas antes de Navidad

Ana Rosa Quintana, como tantos otros españoles, afronta días de descanso tras unos meses que, en su caso, han sido particularmente duros. La periodista regresó a la televisión el 10 de octubre tras meses alejadas de las cámaras para dedicarse al tratamiento de su enfermedad, de la que afortunadamente se muestra ahora repuesta.

Las vacaciones de Ana Rosa comenzaron este miércoles 21 se diciembre. Unos días libres más que merecidos que han comenzado, tal y como publica Europa Press, con una planazo con amigas donde se han sentado a comer y no ha faltado la música y las risas.

Ana Rosa celebra así las Navidades con amigas, olvidando el cáncer de pecho cuyo tratamiento ha dominado su vida durante los últimos meses. En su cita en el celebrado restaurante El Qüenco de Pepa, la directora de El Programa de AR disfrutó de una zambombá que dio inicio a las fechas navideñas.

Ana Rosa no se ha olvidado de María Escario, que recientemente ha anunciado que padece cáncer de pecho, la misma enfermedad que ella ha superado. Aseguró que su compañera es "una mujer también extraordinaria, muy fuerte", ha asegurado que no duda que superará con éxito esta enfermedad.

Lo hizo ataviada a la última con su nuevo look, complementados por leggins, botines y jersey de cuello alto en color negro. También un maxi plumífero en un llamativo rojo pasión.

Durante esta quedada Ana Rosa ha bailado, ha comido y ha disfrutado de esta fiesta flamenca que ya se ha convertido en una tradición de este negocio, bien acompañada por otros rostros conocidos como María Zurita, Simoneta Gómez Acebo, Fabiola Martínez, Nuria González o Cari Lapique.

Ana Rosa Quintana no se ocultó en ningún momento y pudo verse a la presentadora en la puerta del restaurante. Reconoció a la prensa que le encantan las Navidades y su único deseo para este 2023 que está a punto de comenzar es "para mí y para todo el mundo, mucha salud".

Atrás queda un 2022 que, admite, "ha sido un año duro" que, sin embargo, no borraría si pudiese: "No. La vida es esto, hay cosas maravillosas y de vez en cuando hay otras cosas. Hay que saber asimilarlas también".

Entre los apoyos recibidos, Ana Rosa destaca el de la reina Letizia: "Bueno, ha sido impresionante. La Reina, que le agradezco muchísimo, el presidente de gobierno puso un tweet, pero cantidad de personas anónimas que no me conocen. Me he encontrado a una señora que no conocía aquí y me ha dicho 'he rezado mucho por ti' y esto, de verdad, es emocionante. Lo agradezco tanto".