Segunda aparición televisiva de Isabel Díaz Ayuso en lo que llevamos de semana. El pasado martes la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo una aparición estelar en la final de Got Talent para sorprender al grupo flamenco Las niñas de Lola para invitarlas a participar en la fiesta del 2 de mayo en Madrid. "Me gustaría invitaros a la Puerta del Sol en la fiesta de la Comunidad de Madrid para que actuéis para todos, antes de que sigáis triunfando y ya no os podamos alcanzar", dijo ilusionada. Propuesta que ellas aceptaron encantadas.

Este jueves, Diaz Ayuso volvió a sorprender a los espectadores, esta vez apareciendo como invitada al especial navideño de Masterchef Celebrity en el una selección de rostros famosos se enfrentaron a divertidos retos gastronómicos. Una hora después de arrancar el programa, la presidenta madrileña hizo su esperada aparición para apoyar a los concursante y confesar, divertida, que la cocina no entra entre sus hobbies: "Hay que arrimar un poquillo el hombro, yo estoy dispuesta a poner a los concursantes en su sitio", dijo mientras se colocaba el delantal.

Díaz Ayuso manifestó que, para ella, la Navidad es "la mejor época del año" y qué mejor que disfrutarla en la comunidad a la que ella representa: "En la Comunidad de Madrid tenemos el espectacular Belén de la Puerta del Sol que es tremendo y tiene mucho éxito. Tenemos la casa de la Navidad para los niños, hay belenes vivientes como el de San Lorenzo del Escorial, hacemos conciertos en Iglesias… Y musicales, que somos el tercer destino de musicales del mundo".

"¿Quién cocina en tu casa?, le preguntó intrigado uno de los niños de Masterchef Junior a lo que ella contestó: "En mi casa cocina el bar de abajo. Yo soy de las que prueban los platos que cocináis vosotros, los expertos". En ese momento apareció Florentino Fernández imitando a Mariano Rajoy, y Ayuso volvió a hacer gala de su sentido de humor: "¿Qué tal presidente? ¡Volvemos a encontrarnos!".

Su visita concluyó mandando ánimos a los concursantes e insistiendo en que todo el mundo debe viajar a Madrid para probar su gastronomía y disfrutar de las "múltiples actividades" que ofrece la comunidad: "Os esperamos a todos".