La peculiar relación de Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez siempre ha generado mucho interés entre sus compañeros de platós. Los periodistas, que llevan juntos casi 25 años y tienen dos hijos en común, han vivido altibajos a lo largo de los últimos años: el más grave de ellos se remonta a los años noventa, cuando Montero tuvo una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo. Esto hizo tambalear a la que hasta ese momento había sido una de las parejas más estables del panorama periodístico de nuestro país.

En el año 2015 sufrieron otra crisis que les llevó a tomar la difícil de decisión de terminar su relación. No obstante, la pareja decidió seguir conviviendo juntos por el bien de la estabilidad familiar en su casa de Torrelodones (Madrid). Con del tiempo, esa convivencia despertó de nuevo la llama del amor, algo de lo que han evitado hablar en sus apariciones televisivas para preservar la intimidad de Marisa, mucho más discreta que su pareja.

Esta semana el matrimonio vuelve a estar en boca de todos debido a un testimonio que asegura que el periodista podría haber vuelto a las andadas: "Montero podría haber sido desleal a su pareja en Denia, Alicante", aseguraron en el programa Sálvame. El testigo, que asegura ser trabajador del paseo marítimo de la localidad, ha visto al colaborador y a su familia paseando "en infinidad de ocasiones": "Siempre iba muy contento. Le gustaba mucho disfrutar y abrazar a las chicas en los chiringuitos. Aquí tiene fama de 'golfete'", afirma el testigo.

Sus compañeros de programa se interesaron por el "tipo de relación" que mantiene con Marisa: "De mi vida privada no hablo, la relación que tenga con ella tampoco es algo nada que le importe a nadie", contestó el periodista, evitando dar detalles sobre su relación. "Cualquier cosa que tenga en mi vida no es comparable con la relación que tengo con una mujer con la que llevo 39 años", añadió, negando la versión del testimonio. A pesar de sus palabras, reconoció que cuando sale de fiesta se le va "un poco la pinza": "Una vez se me fue mucho y me vio María Teresa Campos. Luego se lo dijo a mi mujer. Yo soy un tío muy alegre, muy divertido, muy bailón... Pero no culmino. No soy un santo, no soy perfecto".

Aunque hasta el momento Montero y su mujer han conseguido mantener su relación alejada de los medios de comunicación, la participación del periodista en la nueva temporada de Pesadilla en El Paraíso podría poner en riesgo esta intimidad. Aunque el grupo de comunicación aún no ha confirmado su nombre, varios medios de comunicación han adelantado su fichaje. Esta supone la primera incursión del periodista en la telerrealidad y por tanto aumentará su exposición pública.