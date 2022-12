Tamara Falcó planta cara a Pablo Motos por sus preguntas sobre Hugo Arévalo

Tamara Falcó reapareció este jueves en el programa El Hormiguero en plena vorágine mediática. La hija de Isabel Preysler ha vuelto a ser actualidad tras salir a la luz que ha comenzado una relación con su amigo y socio Hugo Arévalo. Aunque ella asegura que por el momento son amigos, todo parece indicar que ya ha existido un acercamiento entre ellos, algo que habría desatado los celos de Iñigo Onieva.

Esta semana la revista Hola ha publicado imágenes de Hugo y Tamara en Lourdes, tomadas apenas unos días después de la ruptura con Onieva. Unas fotografías que han llamado la atención de Pablo Motos, que no dudó en preguntar a la colaboradora por su nueva ilusión: "Te hemos visto con tu amigo Hugo Arévalo en Lourdes. ¿Se obró el milagro?", bromeó el presentador. Sin embargo Tamara dejó claro que no está dispuesta a seguir hablando de su vida privada en los medios de comunicación: "Menuda pregunta más tonta... ¡Qué pregunta más tonta!", contestó Tamara visiblemente tensa.

"Es un paseo con un amigo en Lourdes. Somos amigos desde hace muchísimo", explicó sin querer dar más detalles sobre el viaje. No obstante, Pablo Motos volvió a intentarlo: "Hay una frase terrible que dice 'te quiero, pero solo como amigo". A lo que Tamara respondió haciendo referencia a la mujer del presentador: "¿Eso te lo dijo a ti Laura (Llopis) muy a menudo?". "No, Laura no me dijo 'te quiero pero como amigo' me dijo directamente 'no te quiero'. Fue el primer asalto y faltaban once más. Y luego en una rotonda me dijo que sí. Yo ya he contado lo mío, ahora te toca a ti. ¿Qué tal te va la vida?", respondió Motos intentando que Tamara le siguiese el juego.

"En mi vida todo muy bien, ¿que tal la tuya?", respondió irónica Tamara, evidenciando una vez más que no estaba dispuesta a contestar a las preguntas relativas a Hugo Arévalo. Ella misma confirmó días antes en el mismo programa su decisión de no hablar "nunca más" de su intimidad, algo que por el momento ha cumplido.