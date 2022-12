Melissa Jiménez ha tenido un buen año, ya que no ha parado de trabajar, y a que también ha tenido tiempo para estar con sus 3 hijos. "Tengo la suerte de que mis padres me ayudan cuando tengo que viajar, están muy bien los peques, y eso es lo principal. Ahora después de la formula, estoy mucho más tranquila y disfrutando de la Navidad. Ha sido una temporada dura, pero ahora disfrutando de los niños. Cuando viajo, los veo cada día por facetime", aseguró la periodista.

"El haber vuelto a la vida profesional, después de mi separación de Marc Bartra, me ha venido muy bien, lo necesitaba tanto como mujer, como madre. Lo dejé por mi situación familiar, tuve a los niños muy seguidos, y lo que tenia muy claro es que yo quería volver, tuve la oportunidad después de mi separación. De este tema prefiero no hablar más, siempre va a ser el padre de mis hijos, y no voy a hacer más comentarios." Así lo dijo.

La periodista deportiva, a nivel sentimental, está tranquila. "Contenta y volcada en mi trabajo, con mis hijos y mi familia". Melissa, coincidió con Brad Pitt en la Formula 1. "Me pareció muy guapo, llamé a mi padre y le dije: es de tu edad y está tremendo. Hablé con él, es muy simpático, de hecho, me lo encontré el día anterior, y me quedé bloqueada en pedirle la foto, y al día siguiente se la pedí, y me dijo: ‘¿Hoy sí?’... y me la dio".

No se cierra a conocer a alguien, aunque no se plantea nada. De momento la Navidad la pasará en Barcelona con su familia y al próximo año le pide salud.

Melissa Jiménez y Carlos Pérez Gimeno