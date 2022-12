Fran Rivera, con un atuendo de los más navideño, atendió a la prensa este fin de semana y desveló que en estas señaladas fechas no se reunirá con sus hermanos. El torero confirma, de esta manera, el evidente distanciamiento con su hermano Cayetano -inmerso ahora en la separación de Eva González- y no solo con Kiko Rivera, con quien acercó posiciones en los últimos tiempos.

Hace ya meses que Fran Rivera rompió barreras públicamente y decidió entrar por teléfono en el célebre programa Cantora: la herencia envenenada, en el que el torero dio todo el apoyo a su hermano en la lucha con su madre para reivindicar la herencia de su padre. La cosa no tardó en torcerse, con unas declaraciones del torero que molestaron sobremanera al DJ y desataron una nueva guerra entre ellos.

Quizá por eso, y pese a que todos los años por estas fechas Cayetano, Francisco y Kiko Rivera se reunían para celebrar la Navidad y disfrutar de un rato en familia... este año no habrá encuentro de ningún tipo. En efecto, los hermanos no están pasando por su mejor momento y aunque el principal distanciamiento es que el que existe entre el hijo de la Pantoja y el marido de Lourdes Montes, éste tampoco se va a ver con nadie.

Por si esto fuera poco, Kiko recibió el apoyo de su hermano Cayetano en esos momentos, algo que no ha debido de sentar muy bien a Fran Rivera, con el que no va mantener ninguna reunión navideña. Así mismo nos lo ha confirmado el marido de Lourdes Montes cuando le hemos preguntado por ello.

"Feliz Navidad", se conformó con decir Fran cuando vio a los fotógrafos y periodistas, confesando que lo único que pide en estas fechas es "salud, que es lo más importante". En cuanto a sí iba a haber comida este 25 de diciembre, contestó en tono de broma: "Comida seguro", pero al tiempo aseguró que no se vería ni con su hermano Cayetano ni con Kiko: "No, no... nada, nada" y añadía: "Vamos a vivir el hoy".