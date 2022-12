Esther Doña desmiente el último y desesperado intento de 'Sálvame' en buscarle relación

Canales Rivera ya no tiene demasiada paciencia con los continuos romances que le buscan en Sálvame. El colaborador recientemente se enfadó con la realización del programa por humillarle ante sus hijos contando sus posibles infidelidades. Y la última de ellas, nada menos que con Esther Doña, no anda a la zaga.

"Estáis jodidos que mañana es Navidad y esto es una putada", dijo un enfadado Canales Rivera el pasado viernes, tachando "absurdo" el montaje de relacionarle con Esther Doña, ahora mismo soltera tras la sonada ruptura con Santiago Pedraz, una vez agotado el culebrón del torero con Alba Carrillo.

Un extremo que también ha negado en exclusiva la propia Esther Doña en declaraciones concendidas a esRadio. "La única vez que he visto a este hombre fue en un concierto que me invitaron de Jose Mora. Él estaba allí y me pidieron una foto con Jose Mora y él, y me hice la foto y punto. No cruzamos ni media palabra", ha dicho tajante la que fuera mujer del marqués de Griñón. Son palabras de la propia Doña, y así las expuso la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, en la crónica rosa de esRadio.

En lo que respecta al colaborador de Sálvame, Canales aseguró a Carmen Borrego, responsable de la "exclusiva", no conocer para nada a Esther Doña. Una versión que coincide con la de la propia aludida, recordando haber coincidido con ella en una sala en la que trabajó. Fue una fiesta a la que él no la había invitado, aseguró Canales.

Un desmentido radical que no es el primero en el que implican a Esther Doña, que también ha tenido sus más y sus menos en la prensa desmintiendo posibles affaires con personajes conocidos. Carmen Borrego, por su parte, insistió a Canales que ambos habían tenido "algo".

La colaboradora de Y ahora Sonsoles recientemente desmintió haber tenido algo con Jorge Pérez, de actualidad tras su infidelidad con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn.