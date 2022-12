Froilán, 'fast and furious': reacciona con ira y huye en moto tras sus aventuras nocturnas

Después de conocerse la reyerta con navajas presenciada por Felipe Juan Froilán, así como el accidente de tráfico en el que se vio envuelto en el coche conducido por su hermana Victoria Federica, el hijo de la infanta Elena ha estallado.

El joven, tal y como se emitió en Y ahora Sonsoles, el programa conducido en Antena 3 por Sonsoles Ónega, ha reaccionado asegurando que "si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado". "Siempre van ha hablar, no hay nada que hacer", ha lamentado en su primera reacción a los acontecimientos, asegurando también que "me la han liado".

Froilán, en efecto, ha roto su silencio, y de qué manera. Asegura que nada de lo publicado "tiene una pizca de verdad. Una, que si un bar en las vistillas de Madrid. Me salto una cola de caballeros. Me pegan un puñetazo y hacen un KO. Y otro, que tengo un accidente con mi hermana en el coche. No sé de dónde salen esos bulos. Me encantaría saber de dónde salen esas cosas".

Y, preguntado por el posible delito a los implicados en la reyerta a las puertas de la discoteca y que Froilán presenció -de hecho, un amigo suyo resultó herido- se pregunta con enfado "¿qué delito de riñas?".

Paralelamente, Europa Press ha podido conseguir las primeras imágenes de Froilán tras hacerse públicas sendas noticias. El hijo de Marichalar y la infanta Elena ha preferido, sin embargo, no dar la cara y acelerar su moto, evitando las cámaras. El joven pasa a toda la velocidad ante el vehículo de prensa y acelera cuando se le pregunta por esta implicación.

El sobrino del Rey Felipe VI ha sido implicado por la Policía en una pelea callejera con navajas que se produjo a las puertas de una conocida discoteca del barrio de Salamanca de Madrid el pasado 25 de noviembre. Una trifulca multitudinaria, informó El Confidencial, en la que Froilán estaba presente y en la que uno de sus amigos sufrió una herida de arma blanca de 2,5 centímetros por la que tuvo que acudir - acompañado por el hermano de Victoria Federica - a un hospital para recibir asistencia médica.

Después de investigar el suceso, la Policía Nacional ha abierto diligencias por un delito de peleas con penas de hasta un año de cárcel. Un nuevo disgusto para la Infanta Elena que sin duda está acostumbrada a que su hijo ocupe titulares negativos en la prensa.