Cuando todavía nos estábamos recuperando del escándalo de Tamara Falcó y la pelea vía mensaje de sus dos posibles novios, llega su madre, Isabel Preysler, y anuncia en la portada de Hola la noticia que va a remover la crónica rosa durante las próximas semanas: su separación definitiva de Mario Vargas Llosa.

"Isabel y Mario han roto: hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente", leemos en el titular, que añade una frase que luego entendemos al entender lo que puede haber pasado en páginas interiores: "Después de casi ocho años de amor y sin que existan terceras personas". Como imagen, una fotografía de archivo en la que Isabel posa sonriente, enjoyada y muy photosopeada.

Según el exclusivón que se marca Hola, Isabel está triste y no quiere dar ninguna declaración. De hecho asegura que sus palabras a este semanario van a ser las únicas. Responde a la revista por vía telefónica por la amistad que le une a esta publicación, el álbum de fotos de su familia. En esta conversación apunta qué ha sucedido y explica por qué ha terminado la relación.

Fueron los celos. A mediados de diciembre, "tras una escena de celos infundados", leemos en Hola, Mario salió de la casa de Isabel y se instaló en su piso de soltero, situado en la zona de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. "Sin la menor explicación". El entrecomillado no es un textual de Isabel, sino de la revista. Aunque se sobreentiende su origen. "Si su intención era volver a casa después de un tiempo, lo cierto es que eso no ha ocurrido", escribe Mamen Sánchez.

Gracias a esta información conocemos que la de diciembre no ha sido la primera vez que Mario ha abandonado la casa que compartían desde hace casi ocho años. Y el motivo fue el mismo: un ataque de celos. "Que esta actitud sea recurrente es lo que ha convencido a Isabel de que no merece la pena seguir apostando por una relación sin futuro que a los dos les hace infelices". Y añade: "Isabel tiene una dignidad y una educación exquisita, que no sabe de faltas de cortesía". De ahí que su decisión sea firme: "no hay vuelta atrás".

A comienzos de julio de este año pasó inadvertida la noticia de que el Premio Nobel se había instalado durante "varias semanas" en su casa de la capital, la misma que compartía con su exmujer, Patricia, cada vez que viajaba a España. La revista Semana explicó entonces que la pareja había desmentido una crisis que, sin embargo, la publicación nunca llegó a anunciar.

Tamara Falcó vuelve a ‘Hola’ por Navidad

Después de unos meses alejada de su revista de cabecera, por motivos relacionados con Esther Doña, Tamara Falcó vuelve a conceder una entrevista exclusiva en esta revista con Porcelanosa como mediadora en la que no hay ni una palabra dedicada a la noticia de la separación de su madre.

Por no mencionar no menciona ni a íñigo Onieva, su novio del pasado, ni a Hugo Arévalo, su novio del futuro. Sólo hace referencia al momento vivido y a cómo la religión la ha ayudado a superarlo: "Confiar siempre en Dios y que la Virgen es mi madre y que jamás me abandona".

Ni siquiera habla cuando la tiran de la lengua sobre su reciente peregrinación a Lourdes junto a Hugo: "Fue muy significativa. No voy a olvidarla jamás".

Cristina Pedroche, embarazada

El tópico se hace necesario tras leer la portada de Lecturas: Cristina Pedroche dará la campanada en las campanadas anunciando que está esperando su primer hijo.

La revista lo anuncia a toda portada en una exclusiva que incluye varias fotografías que apuntalarían esta información, se supone que contrastadísima. Porque anunciar un embarazo es una noticia de alto riesgo. En las imágenes, vemos a la presentadora junto a su marido, Dabiz Muñoz, saliendo del edificio de Ginecología y Obstetricia del Hospital HM Montepríncipe, en Madrid. En la mano, un bote cubierto con un guante. Se intuye analítica de orina.

Asegura Lecturas que Pedroche y el cocinero esperan la llegada de su primer hijo para el próximo verano y que será durante la gala de las Campanadas cuando lo den a conocer al mundo. La presentadora ya explicó en "El Hormiguero" de Pablo Motos que su vestido sorpresa de este año incluiría la modalidad del "body painting", una técnica que consiste en decorar la piel emulando una tela. Se da la circunstancia de que desde hace años algunas embarazadas recurren al "belly painting" para ilustrar sus barrigas hinchadas, como forma de realzarlas.

Hola también incluye en su edición de este miércoles una entrevista con Cristina Pedroche que, leída después de la información de Lecturas, cobra sentido. Dice la vallecana que "el vestido de este año es perfecto" y que "además, Dabiz ha estado bastante involucrado en el proceso, así que tiene ahí su semillita puesta". Todo muy críptico hasta que leemos la exclusiva de Lecturas. Es el padre, para qué pedir más.

En la entrevista Pedroche asegura que "esta vez nadie me puede superar, ni yo a mí misma".

Eva González y Cayetano, ¿reconciliación a la vista?

Hola fantasea con la posibilidad de que Eva González y Cayetano Rivera vuelvan. Razones no le faltan: la revista publica media docena de fotografías que demuestran la buenísima relación que hay entre ambos.

En las fotos, tomadas cuando asistían a la fiesta navideña del colegio de su hijo, vemos cómo la presentadora y el torero se abrazan y se besan con cariño, quizá residual, pero sin duda sincero. Los dos ríen, se estrujan y charlan con la confianza de un matrimonio antiguo.

Hola añade que la pareja estuvo dos horas hablando en una cafetería. Hay que recordar que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia de la separación.

Paloma Cuevas y Luis Miguel ya hacen vida de pareja

Hola amplía la información exclusiva que publicó en su edición digital hace unas horas: que Paloma Cuevas y Enrique Ponce habían pasado una jornada de compras en un centro comercial de Madrid que fue cerrado solo para ellos.

Asegura la revista que "la diseñadora y el cantante se han visto con regularidad" y que incluso "han salido a cenar con toda naturalidad junto con buenos amigos como el futbolista Raúl González Blanco y su mujer, Mamen Sanz, o los duques de Anjou, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas".

También afirma Hola que Luis Miguel llegó a España el pasado mes de junio y que la gran amistad que ya existía con Paloma "se está fortaleciendo".

Irene Urdangarín, la mejor compañía de su abuela

Hola publica media docena de fotografías exclusivas en las que vemos una imagen poco frecuente: a la reina Sofía con sus hijas Elena y Cristina y la hija pequeña de ésta, la pequeña Irene Urdangarín. Pequeña en cuanto a edad, que no envergadura, porque la adolescente ya es tan alta como la emérita.

Las fotos fueron tomadas el pasado martes 20 de diciembre, durante la celebración de un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid. Se da la circunstancia de que ese mismo día la infanta Elena cumplía 59 años. De hecho se dijo que había acudido acompañada de su hija Victoria Federica y que esa era la prueba de que la relación madre-hija no es tan mala. Sin embargo, gracias a Hola vemos que no era Vickyfede sino su prima Irene la que se sentó con ella en el patio de butacas.

Irene Urdangarín, que el próximo 5 de junio cumplirá 18 años, guarda bastante parecido con sus primas Leonor y Sofía: es una joven alta, de larga cabellera rubia, que viste a la moda. Ese día apostó por un total look negro de pantalón, camiseta y chaqueta de cuero, combinados con unos pendientes dorados y el pelo recogido en una larga cola de caballo.

La prueba de que Elena y su hija se llevan bien la encontramos en Hola varias páginas después. Madre e hija acudieron al comedor social de la Orden de Malta en un acto benéfico de la Fundación Cascajares un día antes de la Nochebuena. Las dos se pusieron un mandil para ayudar a los necesitados y posaron ante la cámara.

Urdangarín, la mejor compañía de Armentia

Mientras Irene Urdangarín acompañaba a su madre y su abuela a un concierto, Iñaki celebraba la Navidad con su enamorada, Ainhoa Armentia. A punto de que se cumpla el primer aniversario de su relación (o de conociéramos su relación, para ser exactos), Hola publica varias fotos de la pareja paseando sonrientes por los parques de Vitoria.

En una de las fotos vemos a Iñaki y a Ainhoa saliendo de un portal, de la que quizá sea su casa en común, y dice la revista que pasaron juntos varias horas el día de Nochebuena. Después ella se marchó sin él a ver la cabalgata del Olentzero. Quizá no le interesa volver a ser fotografiado en uno de estos desfiles navideños: la famosa foto del balcón del Ayuntamiento de Alcalá de Henares recibiendo a los Reyes Magos fue la que hizo tirar del hilo a los investigadores del Caso Noos.

Aitana estrena casa tras su ruptura

Aitana se compra un chaletazo de 800.000 euros. Según Semana, justo antes de conocerse su ruptura definitiva con Miguel Bernardeau, la cantante adquirió una casa en la zona norte de Madrid que cuenta con tres plantas, piscina y sótano. Y lo más importante: a diferencia de la anterior, está lejos de la casa de sus suegros.

Diez Minutos lleva la información a portada y publica todavía más detalles: parcela de 2.700 metros cuadrados, 674 de vivienda, y de vecinos a David Bisbal, Carlos Sobera o Patricia Conde.

Añade Diez Minutos que se está construyendo una minidiscoteca y una sala de grabación insonorizada. Y lo mollar: que llevaba un año valorando si rompía con su novio actor.

Cóctel de noticias

Patricia Rato posa con su hija Isabella en la casa de la Fundación Padre Arrupe. Hola ha conseguido que, por primera vez en años, veamos juntas a las Rato en un reportaje con fines solidarios.

Marta Ortega y Eugenia Silva, juntas en Madrid. Cuenta Hola que la modelo y la empresaria pasearon por la capital junto a sus respectivos maridos.

Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma se casan. Asegura Hola que el cantante y la poetisa se darán el sí quiero en una ceremonia civil el próximo verano.

Rosa López habla sobre Chenoa: "Podría haber sido más diplomática, tiene cabeza para eso", se lamenta en Lecturas sobre sus palabras diciendo que no son amigas.

Mary de Dinamarca, en bañador. La princesa danesa está en plena forma y lo ha demostrado durante sus últimas vacaciones en Australia, su tierra natal. Dice Hola que se ha alejado de las polémicas familiares que afectan a su cuñado, expulsado de la Familia Real de manera fulminante.

Paz Padilla y su hija Ana Ferrer abren las puertas de su casa a Semana

Ana María Aldón redecora su casa por Navidad. Comienza la mudanza a su nuevo hogar y las revistas publican fotos de la llegada de la lavadora u otros enseres básicos en un domicilio. La que fuera esposa de Ortega Cano también va a pintar. En Lecturas aparece con un bote de cinco kilos de emplasto para paredes.

Bigote Arrocet, la nueva víctima de Hacienda. Según Semana, el Fisco le reclama 127.000 euros.