Laura Escanes se sincera: "A mí las tías me gustan, en plan me atraen"

Una vez agotado el filón de su ruptura con Risto Mejide, la influencer Laura Escanes promociona su podcast en solitario con unas declaraciones sobre su orientación sexual y preferencias amorosas que ciertamente llaman la atención.

En su podcast Entre el cielo y la tierra, la influencer llama a Lola Índigo, cantante y exconcursante de OT, para tocar todo tipo de temas como la sexualidad y el precio de la fama.

Laura Escanes manifiesta entonces que "a mí las tías me gustan, en plan me atraen", aunque añade que "no podría tener una relación sentimental de pareja, de amor, con una tía".

Durante la charla de las dos amigas, Lola Índigo señaló en este punto que cuando "he roto con un tío, me ha costado mucho más mantener la amistad, y cuando lo he dejado con una tía no he tenido ese problema".

Sobre el tema de la maternidad, Índigo se muestra igual de sincera en el podcast de Podimo: "Llevo toda la vida con un instinto maternal de locos […] y de repente, me he bajado […] y me encantan los niños, pero me he bajado totalmente de la opinión de que quiero ser madre, en plan, no quiero ser madre nunca".

Escanes y Lola Índigo | Podimo

Laura Escanes puede presumir de haber rehecho su vida sentimental y profesional muy rápidamente tras el final inesperado de su relación con Risto. Ha continuado como podcaster en solitario tras el abrupto final de la producción que hacía con su pareja, y además está muy bien acompañada por Álvaro de Luan, con quien está rehaciendo su vida amorosa.

Ambos se encuentran inmersos en la reforma de su nueva casa, de la que pronto tendrá las llaves. Laura está a punto de comenzar una nueva vida con su pareja y su hija, esta a gusto consigo misma, y sus sinceras palabras sobre el amor y las relaciones son prueba de ello.