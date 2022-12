Vargas Llosa se atrinchera con sus hijos: "Preysler no va a estar soltera mucho tiempo"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska para discutir toda la actualidad social del momento. Acaparada por completo por la sorprendente ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa anunciada por la socialité en la portada de ¡Hola!, su revista de cabecera.

De Preysler, tal y como aseveró la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, "me consta que no va a hacer declaraciones, va a ser fiel a lo que dice en Hola. Pide que no le preguntemos aunque eso será imposible".

Pero, ¿cuál es la postura sobre la noticia y el estado de Vargas Llosa, cuyos ataques de celos aparentemente han dado fin a la relación? Cortázar asegura que el Nobel, que no ha hecho declaraciones, "sigue en Madrid, no se ha ido, y estaría con sus hijos, refugiado con ellos en su casa del centro de Madrid, cerca del Teatro Real".

Un dato que se refrenda en base a lo publicado hace unos días por La Otra Crónica y que ahora adquiere todo el sentido. Entonces, el detective de LOC "pilló" a Vargas Llosa comiendo en Madrid con sus hijos en un prestigioso restaurante uruguayo de la capital. Lo llamativo es que el escritor parecía manifestarse "como si estuviera destripando su próxima novela; ellos le escuchaban con admiración pero mirando con recelo a las demás mesas, como protegiendo a su padre" .

Tal y como opinó Cortázar en esRadio, efectivamente "no era una novela, era un caso real", en este caso el de la ruptura. La periodista, finalmente, señaló que no ve a Preysler "de soltera mucho tiempo. Nunca lo ha estado".