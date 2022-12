La exnovia de Álex Lecquio, la diseñadora Carolina Monje, ha anunciado su matrimonio con el empresario Álex Lopera y Ana Obregón la elimina de sus redes sociales.

Alejada del foco mediático desde entonces - de hecho nunca ha hablado ni de su historia de amor con el hijo de Ana Obregón ni de cómo se sintió tras su fallecimiento- la diseñadora se ha convertido en noticia, dos años y medio después de la pérdida de Álex, ha anunciado su compromiso con su nuevo amor, un joven que casualmente también se llama Álex.

Un romance que Carolina Monje desveló de manera tímida este mismo verano, publicando en redes sociales imágenes con el chico que le había devuelto la sonrisa tras la crisis de la enfermedad y muerte de Lequio.

Se llama Álex Lopera y es COO y cofundador de las empresas Verse y Mundimoto,. En las imágenes, de lo más románticas, se puede ver a Carolina y Álex en México, Ámsterdam, Ibiza o la nieve, consolidando poco a poco una relación que, tal y como ha desvelado, terminará en boda.

Ambos anunciaron de manera coordinada en Instagram su compromiso. Lo hicieron posando felices en un entorno rural e idílico mientras muestran el anillo de compromiso de Carolina, una elegante pieza de brillantes. Por el momento se desconocen más detalles de su futuro enlace, aunque todo apunta a que tendrá lugar en el verano de 2023 y el lugar elegido podría ser la isla de Ibiza, donde la familia de ella posee un hotel al que la diseñadora suele escaparse siempre que puede.

Un anuncio que ha provocado una inmediata reacción en Ana Obregón, embarcada ahora en las campanadas de TVE. La presentadora no ha dudado, tal y como publica Semana, en borrar de sus redes sociales a Carolina, pese a lo unidas que han estado en la pérdida hasta ahora.

Un remedio para mantener la distancia y que revela que, efectivamente y tal y como ella misma reconoce, Ana Obregón todavía no ha pasado página de la muerte de su hijo.

No obstante, Obregón no ha querido romper el vínculo con Carolina Monje y sí podrá seguir viendo las imágenes que suba a Instagram a través de su cuenta profesional. Un gesto que determina el tipo de reacción de la presentadora, que podrá seguir estando informada de las colecciones que la joven lance al mercado aunque no de sus aventuras personales con su marido.