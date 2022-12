Las dos Nocheviejas de Martes y Trece con "la empanadilla" y el viaje a Mallorca de Encarna y la Pantoja

Han transcurrido treinta y siete años del sketch que Martes y Trece introdujeron en su programa del 31 de diciembre de 1985, conocido como "la empanadilla". Era un número que, por cierto, improvisaron en el estudio, al no disponer de una oveja para el que ya tenían previsto, ensayado. Una conversación telefónica surrealista entre Millán Salcedo, que era el único al que se veía en antena, e invisible, al otro lado del auricular, Josema Yuste, en el papel de una radioyente, que trataba de ponerse en contacto con la locutora más famosa de España, Encarna Sánchez, imitada por aquel, el humorista manchego. Durante diez minutos, los televidentes disfrutaron a carcajadas aquel episodio, que continuamente se repite, al punto de que se considera el mejor de cuantos se han emitido en televisión trufado de una incontestable comicidad.

Decía, en parte de su parlamento, la supuesta radioyente imaginada con la voz de Josema: "Pues que me he dicho voy a llamar a Encanna, que me gusta mucho su pograma, pero estaba yo friendo unas empanadillas para mi hijo que hace la mili en Móstoles..." Y Millán Salcedo, bizqueando, luciendo una peluca para parecerse un poco a la locutora, movía su cabeza de un lado a otro y hacía muecas en aquel delirante diálogo, que ha quedado, como decíamos, en la historia del mejor humor en Televisión Española, aquella que aún emitía en blanco y negro y en cuya cadena Martes y Trece intervinieron desde su primera Nochevieja ya mencionada y las que se sucedieron entre 1989 y 1997, cuando ya el popularísimo dúo optó por su ruptura definitiva.

En un primer momento, aquel sketch de "la empanadilla", pareció que iba a molestar mucho a Encarna Sánchez. Falsamente se mantuvo así en comentarios hablados y escritos a lo largo del tiempo, porque en verdad a la gran locutora almeriense aquella parodia, de humor blanco, le satisfizo: entrevistó en su programa de la cadena Cope a Millán y a Josema, los felicitó, y hasta accedió en una función teatral parodiarse ella misma al lado de ambos. Cada vez que la ocasión y actualidad lo requería, Encarna alababa el talento de los susodichos humoristas. Todo cambiaría años más tarde con la emisión de otro programa de Martes y Trece en Nochevieja, con el título "El 92 cava con todos", donde ya la parodia de Encarna Sánchez y su íntima amiga Isabel Pantoja que hicieron aquellos, con el argumento de un viaje a Palma de Mallorca, adonde llegaban con una aparatosa lluvia que las obligaba a permanecer en la habitación de su hotel, enfadó muchísimo a la popular locutora, que nunca les perdonó ser objeto de aquella supuesta burla e intromisión en la vida privada de las citadas.

En vísperas de aquella emisión en la Nochevieja mentada de 1992, Encarna Sánchez movió, con su gran influencia, todos los hilos posibles para que se suspendiera la emisión de aquel sketch, claro está. Pidió al responsable de la programación en Televisión Española, Ramón Colom, que lo suspendiera, y se negó. Llamó Encarna al palacio de la Moncloa, solicitó de varios ministros conocidos por ella para que intervinieran en el asunto con igual propósito. Y no le hicieron caso. Desde entonces, furiosa como nunca, desde sus micrófonos, inició una campaña de desprestigio para Martes y Trece, y el mentado Colom, a quienes dedicaba toda suerte de epítetos. Venía a decir, no sin alguna razón, que el Ente público, sostenido por el dinero de todos los españoles, no debía emitir nada que supusiera una intromisión ilegítima en el honor. En las revistas del corazón y alguna otra generalista, ya se venía chismorreando lo que unía a la locutora y a la cantante sevillana de coplas. Nunca, hasta su muerte, Encarna Sánchez olvidó aquella parodia mallorquina. En cuanto a Isabel hizo las paces con Millán y Josema en el transcurso de una fiesta.