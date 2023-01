Borja Prado ya planea la salida de Mediaset de Jorge Javier Vázquez y Pedro Piqueras

Este lunes 2 de enero de 2023, Borja Prado toma las riendas de Mediaset España con el objetivo de revitalizar las pobres audiencias que llevan cosechando desde hace meses especialmente Telecinco. Muchos señalan como origen de esta crisis la emisión de la primera temporada de Rocío, contar la verdad para seguir viva, protagonizada por Rocío Carrasco, debido a la gran polarización que sufrieron los espacios de la cadena, algo que finalmente repercutió en la audiencia, especialmente en los producidos por La fábrica de la tele. Por esta razón, el empresario pretende renovar por completo la parrilla televisiva, así como "mejorar las relaciones con el poder político".

Según señala El Confidencial en su sección Cotizalia, Alessandro Salem será el encargado de llevar a cabo la nueva estrategia del grupo de comunicación, que comenzaría con la no-renovación de algunos de los rostros más famosos de la cadena como Jorge Javier Vázquez o Pedro Piqueras.

En septiembre 2022 Paolo Vasile blindó al presentador de Sálvame con un contrato de larga duración sin consultarlo con Borja Prado, presidente del grupo desde abril de 2022, ya que el importe no llegaba a los dos millones de euros y por tanto no tenía que rendir cuentas al consejo de administración. No obstante y siempre según el citado medio, Prado y su equipo estarían mirando "cuánto les costaría" desprenderse del que durante años fue su presentador estrella y cuyo excesivo posicionamiento político tampoco es "del gusto de los nuevos gestores".

Otro de los rostros habituales de la cadena que corre peligro es Pedro Piqueras, presentador desde hace años del informativo de las nueve de la noche y cuyas audiencias están de capa caída debido en parte a los bajos datos del programa que lo precede. El veterano periodista ya ha cumplido la edad de la jubilación y ya habría hablado con los nuevos gestores para reunirse después de Navidad y tomar una decisión sobre su continuidad.