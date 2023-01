Mal comienzo de año para Risto Mejide: a la paupérrima audiencia que ha cosechado con su retransmisión de las Campanadas de fin de año en Mediaset España ahora ha sumado un nuevo revés. El publicista tendrá que pasar por quirófano después de sufrir un accidente en un dedo ocurrido precisamente durante la emisión de las tradicionales doce uvas de año nuevo: "Para que luego no digan que me dejo la vida en cada proyecto", ha escrito en un storie de Instagram donde explica lo sucedido.

"Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las Campanadas, que también. Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto. A veces, no es imprescindible hacerlo mal para fracasar. Porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer. De cualquier modo, vivimos en un mundo que olvida demasiado pronto los fracasos y solo habla -una y otra vez- de los éxitos. Y yo siempre he creído que deberíamos aceptar ambos por igual", reza el texto.

El presentador de Todo es mentira deja atrás "un año de mierda" después de su sonada ruptura con Laura Escanes, que ya pasea su amor con su nueva pareja Álvaro de Luna: "Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que siempre todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor. Y que, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchas cosas bonitas por delante. Y que nadie lo dude, ahí vamos a estar. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia. Os quiero como quien no se conoce, pero se intuye, finaliza diciendo en un escrito que acompañó con una imagen de su dedo roto", continúa.

Concluye el ‘comunicado’ lanzando un mensaje sobre "lo verdaderamente importante" en la vida: "No te hagas líos. Nada importa demasiado si la salud no está. Su crees que tu vida no pasa por su mejor momento, si te crees con derecho a enfadarte, frustrarte o deprimirte, date una vueltecita por cualquier UCI. Allí donde urge lo importante e importa lo urgente. Allí donde el día y la noche los marca cualquier cosa menos la salida y puesta del sol. Es un paseo, seguro que tienes alguna cerca. Yo tengo una justo al lado de casa. Vas, visitas a las familias que allí se encuentran y hablas con ellas. Que te cuenten su drama, lo que están viviendo y lo que darían por dejar de vivirlo. Y luego me cuentas".

Risto ha compartido también la radiografía de su mano en la que aparece "una fisura en la última falange" del segundo dedo de la mano derecha.

Por el momento, el publicista ha evitado dar explicaciones o pedir disculpas sobre sus inapropiadas palabras sobre sus rivales de otras cadenas en las Campanadas, Ana Obregón y Cristina Pedroche, a las que acusó indirectamente de tratar de ganar audiencia, en el caso de la primera, hablando sobre la pérdida de un ser querido, y el caso de la segunda, con sus desnudos.