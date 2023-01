Un conocido empresario sevillano, ¿la nueva ilusión de Isabel Preysler?

El programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, dio este martes la exclusiva: Isabel Preysler podría volver a tener el corazón ocupado. Se trata de un empresario sevillano que habría devuelto la ilusión a la ‘reina de corazones’ después de la decepción que ha supuesto su relación con Mario Vargas Llosa.

Aunque por el momento no ha trascendido el nombre de este empresario, se sabe que es muy conocido en Sevilla y que estaría muy bien relacionado. Isabel estaría muy receptiva con las atenciones que le ofrece este misterioso hombre, tanto, que su compañía le habría servido para olvidar definitivamente al premio Nobel.

No obstante, esta nueva ilusión no habría sido el motivo de la ruptura, pues los problemas entre ellos vendrían de tiempo atrás. Los amigos íntimos de la pareja y la propia Isabel aseguran que el motivo de la ruptura han sido los celos de Mario. Él por su parte, ha desmentido estas acusaciones, negando las declaraciones de su ya expareja en la revista Hola: "No es verdad. No son ciertos, los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen», declaraba rotundo", declaraba a la prensa a su llegada a España después de pasar la Nochevieja junto a su hijo Álvaro en París.

Esta supuesta nueva ilusión de ‘la reina de corazones’ coincide con la noticia de que su hija Tamara Falcó ha dado una segunda oportunidad a Iñigo Onieva. Mientras su madre trata de pasar página después de la desilusión que ha supuesto la separación del escritor, la marquesa de Griñón ha optado por volver con el que fue su prometido y con el que pensaba formar una familia. Planes que posiblemente retomen durante este año 2023 y que Isabel apoyará sea cual sea la decisión de su hija.