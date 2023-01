Mario Vargas Llosa está pensando en demandar a las personas que hablan de los supuestos "celos obsesivos" que habrían dinamitado su relación con Isabel Preysler. El premio Nobel considera intolerables los comentarios que han surgido a raíz de la controvertida entrevista que ofreció el pasado miércoles ‘la reina de corazones’ en la revista Hola. Por este motivo, se habría puesto en contacto con sus abogados para tomar medidas legales contra todos aquellos que insistan en esta acusación.

Este tema ha sido objeto de debate durante la mañana de este jueves en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico que ha estado marcada por las opiniones discordantes de sus tertulianos. Por un lado Isabel González, subdirectora del programa de esRadio, señala el oportunismo de algunos al narrar supuestos hechos que demostrarían estos celos: "Parece que ahora todo el mundo ha vivido una escena de celos donde Vargas Llosa grita a su pareja. Y me cuesta creerlo". La presentadora de la sección cree que Mario ha dicho ‘hasta aquí’ por el retrato que han intentado hacer de él.

Una opinión compartida por su compañero Daniel Carande, que no entiende el señalamiento al escritor por parte de Isabel Preysler: "No me gusta que tanto ella como su entorno hablen en esos términos. Es un tema de educación". Isabel González cree que Mario "ha vuelto al perfil bajo" que siempre le ha caracterizado y que los "fuegos artificiales" de las últimas semanas van a desaparecer: "Vargas Llosa es el famoso y el importante a nivel internacional. Ha vuelto al perfil bajo que nunca quiso abandonar. Desaparecerá esa exposición publica que ha hecho su hijo en redes y que, como profesional de esto, hay que agradecerle".

Una opinión muy distinta tiene Beatriz Cortázar, quien cree que Vargas Llosa "no puede negar la mayor" y tratar de silenciar a los periodistas: "Él mismo ha reconocido frente a amigos y gente cercana que es un hombre sumamente celoso. Pero no puede decir que es falso lo que es verdad". La tertuliana cree que de no haber realizado la entrevista en la revista Hola el pasado miércoles, Isabel Preysler se habría enfrentado esta semana a habladurías y rumores: "No seamos cínicos. Si nadie explica lo que ha pasado ahí en estos momentos estaríamos haciendo cábalas".