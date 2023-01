La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Beatriz Cortázar para discutir los últimos acontecimientos relativos a la ruptura sentimental del año: la de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler. Un adiós inesperado pero que llevaba gestándose meses y solo se precipitó, según desveló el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos, con la exclusiva en ¡Hola! de la socialité. "Sobraba la puñalada para decir lo dejo yo. No tienes por qué dejar al ridículo a un hombre con 86 años que se quedó como se quedó", dijo Jiménez Losantos, que apuntó también que "los amigos de Mario jamas la van a perdonar".

Y esa puñalada fue el ya famoso titular de Preysler en ¡Hola!. Federico tildó de "canallada" el comportamiento de la socialité, que acusó de celoso a Vargas Llosa y aseguró que se trataba de la causa de la ruptura. "Me pareció una canallada por parte de Isabel, lo de los celos infundados. Es una manera fea de acabar algo que estaba terminado. Y la prueba es la foto de septiembre que prueba que Mario ya no estaba con Isabel".

El director de Es la mañana de Federico se refiere a las imágenes difundas por Álvaro Vargas Llosa en Twitter y que muestran al escritor visitando la casa familiar en Lima donde también reside su ex, Patricia. "Están todos los hijos, y sobre todo y lo importante, que es septiembre del año pasado en vísperas de venir al homenaje a Carlos Alberto Montaner en España", explicó Jiménez Losantos. "Ha cambiado el Gobierno en Perú y hay una situación de exilio real que vivía Mario. Esto es la vuelta de todos a Lima. Y demuestra hasta qué punto Mario y Patricia se han arreglado".

El locutor de esRadio explicó que en ese evento dedicado al liberal peruano se encontró personalmente con Vargas Llosa y allí le preguntó por Isabel Preysler, cuando todavía no se sabía de su ruptura pero sí de la de su hija, Tamara Falcó, con Íñigo Onieva. "Y me mira y dice: de tu parte. Claro. Venía de Lima de estar con toda la familia. Eso estaba roto. Se hizo el sordo porque no quería hablar".

Federico citó al menos otra razón mucho menos privada para que Vargas Llosa no vuelva con Preysler pero sí con Patricia Llosa. Y es más política que personal. "El nuevo gobierno quiere que vuelva Mario por una sensación de normalidad", explicó. "Si el gobierno convence a Mario, lo lógico es que al acabar la promoción de la novela viaje a lima. Los amigos también le quieren allí".

La última razón que apuntó Federico tiene que ver con el coronavirus que padeció el peruano y que casi acaba con él. "La cuestión de fondo viene del virus. Cuando llega y a él le da tan grave que está varios días en la UCI y a punto de ir a paliativos, los hijos vienen porque creen que se muere. Mario estaba realmente mal, y en el momento en que se recupera piensa que no se quiere morir aquí. Ese es un momento clave. Quiere ser recordado como premio Nobel, no como el padrastro de Tamara. Y surge el asunto de volver a los orígenes cuando te ves mal. No sE quiere morir aquí", explicó el director de Es la mañana de Federico.