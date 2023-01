Unas palabras de Terelu Campos en Sálvame han resucitado la polémica entre Ortega Cano y Ana María Aldón. Después de que el torero amenazase con tomar medias legales si sigue hablando de él en televisión, a Terelu le bastado una frase para resucitar los peores rumores sobre la ya expareja.

"Don José Ortega Cano, yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer porque a lo mejor decide ya no callarse nada. Piénsese la demanda porque a lo mejor la que coge carretera y no para de hablar es Ana María, que se está diciendo que no le defiende y yo le he visto dar la cara por él", ha dicho una amenazante Terelu, adelantando quizá futuros episodios de este drama.

Ana María Aldón se derrumbó este fin de semana y en directo al escuchar las palabras de Ortega, simulando una profunda angustia pese a su constante presencia en los platós. Asegura, pese a todo, que no piensa quedarse en casa, amenazando con continuar en los platós explotando el tema.

Las palabras de la hija de María Teresa Campos, que asegura que Ana María Aldón conoce "episodios penosos" de Rocío Jurado con el torero, resuenan en tanto dan a entender una futura sorpresa negativa para el torero: "A lo mejor llega un día Ana María y dice, '¿A que me hago una docuserie?'".

La advertencia a Ortega Cano deja, eso sí, a Ana María Aldón en la complicada tesitura de ofrecer esas declaraciones o no, o quizá dejar que lo haga otra persona cuya identidad no desveló. "Ana María no nos ha dicho la verdad de muchas cosas que ella conoce de primera mano. Y a lo mejor esas cosas no eran de ella, sino de otra persona. Ana María conocía episodios de la vida de José Ortega Cano y Rocío Jurado, cuanto menos, penosos".