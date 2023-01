"El amor gana": la declaración de amor de Íñigo Onieva a Tamara Falcó en el Polo Norte

Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen exhibiendo su reconciliación a través de las redes sociales. Onieva ha aprovechado una publicación en Instagram con una foto de su escapada a Finlandia para hablar de su amor por Tamara y referirse a la "pesadilla", según sus propias palabras, que vivió tras la ruptura tras una infidelidad comentada por toda España.

Bajo el título "Hasta el fin del mundo juntos" y con una foto de ambos muy abrigados para soportar el frío del círculo polar, Onieva afirma que "el amor gana" y celebra que "es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros".

"Lo que no nos mata nos hace mas fuertes. Y así hemos salido de esta pesadilla, absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos. Lo vivido tras nuestra ruptura ha sido probablemente el episodio mas duro y desagradable de mi vida. Sin embargo me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que NO QUIERO", dice el empresario.

Onieva proclama, dirigiéndose a la influencer, que "lo que mas quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mí y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual". En medio de los rumores sobre sus proyectos de boda este mismo año, el empresario afirma que su prioridad "absoluta" es Tamara Falcó y su proyecto conjunto "de pareja y familia".

"¡Tú eres mi familia! Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada 'nano segundo'! Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, ¡todo! Me considero el hombre mas afortunado del mundo y no te puedo admirar más!", dice Onieva retomando la ya mítica frase de Tamara Falcó cuando estaba muy reciente la ruptura.