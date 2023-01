El último encuentro entre Eva González y Cayetano Rivera hace saltar las alarmas

A finales del mes del pasado mes de Octubre, Eva González y Cayetano Rivera decidieron poner punto y final a su historia de amor de trece años, siete de ellos en matrimonio y con un hijo en común. Aunque en un primer momento se habló de que la ruptura no había sido amistosa y la relación entre ellos se había enfriado para siempre, los últimos movimientos de la expareja hace sospechar que lo suyo aún no está finiquitado.

Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre ya se mostraron muy cariñosos en público durante la fiesta del colegio del pequeño Cayetano. Un encuentro que volvió a producirse el pasado 5 de enero tal y como demuestran las fotografías publicadas por la revista Hola este miércoles. Las imágenes fueron tomadas en Mairena del Alcor, pueblo de la presentadora, durante la cabalgata de los Reyes Magos. A la cita no faltó su hijo, que el próximo mes de marzo cumplirá cinco años. De hecho, el pequeño fue el gran protagonista de la velada, que no se separó de sus padres durante el encuentro.

Ni Eva ni Cayetano ocultaron el gran cariño que se tienen y no dudaron en saludarse de manera muy afectuosa delante de todos los asistentes. Durante el tiempo que estuvieron juntos, no dejaron de intercambiarse sonrisas y divertidas confidencias y, tras el paso de la cabalgata, se marcharon juntos acompañados de familiares y amigos. Un encuentro que evidencia que la relación entre ellos es muy buena y que levanta las sospechas de un posible acercamiento entre ellos como pareja.

Al día siguiente, Cayetano Rivera se encontró con su hermano Kiko Rivera, dejando de nuevo constancia del cariño que se tienen. Así lo hizo saber el hijo de Isabel Pantoja en sus redes sociales: "No importa la edad, un hermano es siempre una bendición. Te quiero", escribió el dj. Al que no vimos fue a Francisco Rivera, que no se habla con Kiko desde la pasada primavera. Igualmente, la relación de Fran y Cayetano tampoco pasa por su mejor momento: "Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos", declaró Fran al ser preguntado sobre el conflicto.