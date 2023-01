Shakira ha provocado un aluvión de reacciones con su nuevo single, BZRP Music Session #53 junto al productor de moda, Bizarrap, que ha visto la luz durante la madrugada de este jueves. Aunque en el anterior lanzamiento de la colombiana después de su ruptura con Gerard Piqué, Monotonía, ya había evidentes indirectas hacia el exfutbolista y su decepción amorosa, en esta ocasión se ha dejado de sutilizas y va de frente contra el padre de sus hijos y su nueva novia, Clara Chía.

"Tanto que te la dabas de campeón", comienza la canción en una clara referencia a la profesión de Piqué, para continuar reprochándole que sacó "su peor versión" cuando más lo necesitaba. Una frase que muchos han identificado con el poco apoyo que recibió por su parte durante la enfermedad de su padre y que le ha obligado recientemente a retrasar su mudanza a Miami. La canción continúa con frases como: "Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa´tipos como tú (...) Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Hay indirectas incluso en sus gestos. En un momento del videoclip Shakira imita el gesto con el que Piqué le dedicaba sus goles, el cuál simboliza la fecha de nacimiento de ambos: el 2 de febrero de 1987 y el 2 de febrero de 1977, respectivamente. Shakira juega con esto y lo relaciona con los 22 años de Clara Chía.

En el single también hay referencias a Clara Chía, probablemente la que peor sale parada en esta ocasión: "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú (…) Tiene nombre de buena persona. Claramente, es igualita que tú", dice, haciendo hincapié en la palabra 'clara-mente' con la que hace referencia al nombre de la nueva novia del deportista. "Por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que se vaya bien con mi supuesto reemplazo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Mucho gimnasio pero trabaja un poquito el cerebro también", continúa.

Ni siquiera su suegra, los medios de comunicación y Hacienda se escapan de la ira de la colombiana: "Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

La curiosa reacción de Clara Chía

La reacción de Clara Chía a los dardos de Shakira llegó instantes después de la publicación de la canción. En un storie en su perfil de Instagram de apenas cuatro segundos, podemos ver a Chía en primer plano bailando, presumiblemente el tema que la colombiana le ha dedicado. Eso sí, silenciando el tema e impidiendo ver qué canción le hace bailar tan animadamente.

A Clara Chía, de repente, se le ha quitado el sueño, ha borrado la historia y le ha dado por bailar. ¿Qué canción estará escuchando? Ahora mismo podéis llamarme SALVA-me Deluxe. https://t.co/jkwacYbOks pic.twitter.com/BROexyhZXI — Salva García (@SalvaGJim) January 12, 2023

Debido a la repercusión que ha tenido este tema durante toda la noche del jueves, finalmente Clara Chía ha decidido eliminar la publicación en un intento desesperado por desvincularse de este tema.