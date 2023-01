El encuentro con el príncipe Felipe y otras mentiras en la nueva serie sobre Bárbara Rey y Ángel Cristo

Atresmedia estrena este domingo ‘Cristo y Rey’, la ficción basada en hechos reales que cuenta la historia de amor y desencuentro entre la actriz y vedette Bárbara Rey, uno de los personajes más populares de la televisión de los años 70 y 80, y Ángel Cristo, considerado uno de los mejores domadores de fieras de todos los tiempos.

El cine Callao de Madrid acogió el pasado jueves la premiere de la serie con sus protagonistas Belén Cuesta y Jaime Lorente, que interpretan a Rey y Cristo, respectivamente. Junto a ellos no faltaron la mismísima Bárbara Rey, que ha dado el visto bueno a la serie, así como su hija Sofía Cristo y su amiga Chelo García Cortés.

En la serie hay aspectos novelados de la realidad y por primera vez se escenifica cómo fue ese romance entre Juan Carlos I y la vedette. "Aparecen suspirando y retozando entre las sábanas, desnudos y solo en cuello de Bárbara, un collar", desveló Isabel González sobre los primeros capítulos.

Entre otros momentos exagerados de la serie, Daniel Carande recuerda las escenas de amor entre Bárbara y el rey emérito, cuyos encuentros sitúan los guionistas en Zarzuela. En un momento, la vedete incluso llega a cruzarse con un niño, el entonces príncipe Felipe. "Eso sí que es una trola. Se veían en su casa de la calle Sextante porque en Zarzuela no entraba", dijo Federico Jiménez Losantos. Aunque durante la premiere Bárbara aseguró a Carande que sí estuvo varias veces en Zarzuela, el director de Es la mañana de Federico asegura que "jamás porque le tenían pavor a Sofi"

En la serie de Atresmedia también aparece un supuesto collar que Juan Carlos le regaló a Bárbara y que le recomendó que no luciera en público porque pertenecía al joyero real. "Eso no es cierto, es una pulsera. Resulta que luego se lleva a empeñar y le dicen que solo tiene valor sentimental", añadió Paloma Barrientos. "¿Por qué no contar las cosas como sucedieron? A ella la habrán pagado y dirá que es verdad cuando todos sabemos que no lo es", sentenció Federico.

En la ficción también aparecen otros personajes como Chelo García Cortés, amiga y examante de Bárbara durante una noche de amor, interpretada por Adriana Torrebejano. Su papel es de una especie de secretaria, aunque es conocido que el papel de la periodista en la vida real no es ese ni mucho menos. "Chelo estaba en Barcelona, nunca estuvo en Madrid y trabajaba como fotógrafa para Lecturas", dijo Paloma Barrientos, desvelando otros momentos hechos ficción en la serie.