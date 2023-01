Surgen las primeras reacciones del entorno de Gerard Piqué y Shakira después del lanzamiento de la controvertida nueva canción de la colombiana. En este nuevo single junto al productor de moda Bizarrap, la cantante deja atrás las sutilezas de temas anteriores y ataca de frente al padre de sus hijos, a su nueva novia Clara Chía e incluso a su suegra.

Esta canción ha dividido por completo a las redes sociales, mientras unos piensan que la colombiana debería pasar página y dejar de lanzar indirectas (o directas) contra su expareja, principalmente por el daño que pueda hacer en un futuro a los dos hijos que tienen en común, otros creen que la venganza de Shakira está justificada.

Según las informaciones que llegan del entorno del futbolista parece que la familia, en concreto su madre y el propio Piqué, estarían muy disgustados con la repercusión que ha tomado el asunto. De hecho, ya estarían contando los días para que la colombiana abandone definitivamente nuestro país y dejar atrás esta historia cuanto antes.

Otra parte del círculo de Piqué ha asegurado a El programa de Ana Rosa que Shakira tiene motivos para estar rabiosa. Este testigo, amigo del deportista, se habría puesto en contacto con el periodista Pepe del Real para contarle cómo fueron los primeros años de convivencia de la pareja: "Él entiende de alguna manera esa rabia de Shakira", ha señalado el comunicador del programa de Telecinco. "Me dice que la cantante ha aguantado mucho, la colombiana estaba muy enamorada y de forma voluntaria ha perdonado varios deslices que ha tenido a lo largo de estos años. Antes de Clara hubo otras".

Añade información sobre estas supuestas deslealtades de Piqué a Shakira: "Ellos tenían un grupo de amigos. Él recurría mucho a ese chat para que de alguna manera, le cubriesen cuando había alguna escapada no justificada frente a Shakira. También dice que el matrimonio ha sido feliz, ha habido muchos años de felicidad cuando nacieron sus hijos pero me habla de una modelo muy conocida. Me da lugares, hoteles y fechas en los que pudo haber encuentros con esta modelo internacional muy conocida".

El testigo asegura que esos primeros años de relación fueron muy buenos, así como lo serán los primeros meses con Clara, después Piqué se cansará: "Pero antes de ella hubo muchas otras. Por eso, a pesar de ser cercanos al futbolista entienden el cabreo y la letra que para muchos es ofensiva pero justifica a la cantante colombiana", ha concluido el colaborador.