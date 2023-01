Laura Escanes sentencia a Risto Mejide: aparece en directo junto a su nuevo novio

Laura Escanes visitó este jueves el plató de El Hormiguero después de tsunami mediático que supuso el anuncio de su ruptura con Risto Mejide. Semanas más tarde de aquello, la influencer está más tranquila, centrada en sus proyectos profesionales ha encontrado la estabilidad en el amor junto al cantante Álvaro de Luna.

La ex del publicista acudió al espacio presentado por Pablo Motos para hablar sobre su participación en la nueva temporada de El Desafío, presentado por Roberto Leal, y donde tendrá como compañeros a otros concursantes como Florentino Fernández, Mariló Montero y Boris Izaguirre. Esta experiencia supone la primera incursión de la influencer en el mundo televisivo, algo que le da mucho respeto: "Recuerdo muchos nervios antes de la grabación. Al final es un entorno muy distinto, yo estoy acostumbrada a estar en mi casa con el móvil y, de repente, al estar rodeada de esta gente, que sabe un poco, yo me hacía pequeña. Me daba mucho miedo".

Aunque su entorno le había recomendado no trabajar en televisión, por miedo a que su imagen se pueda ver afectada y eso termine repercutiendo en su trabajo en redes sociales, finalmente aceptó el reto por el tipo de programa que es: "Yo empecé a preguntar. Conozco a mucha gente que trabaja en televisión e iba preguntando para saber un poco dónde me metía. Había comentarios de 'ni de coña te lo plantees, la tele no es tu sitio'. Yo pensé, si me tengo que equivocar, lo tengo que hacer yo. Me dije, tengo un presentimiento de que va a ir bien y me lancé. Me sigue asustando, yo he entrado por aquí nerviosa", reconoció a unos días del estreno del programa.

A pesar de sus miedos, la experiencia no podría haber sido más satisfactoria para Escanes: ""Estar en El Desafío ha sido increíble e inmejorable. Con el equipo, toda la gente que hay detrás, los compañeros, yo he estado como en casa. Me gusta el hecho de que la gente pueda criticar, pero yo pueda demostrar que puedo hacer cosas, eso a mí me gusta. Luego si sale bien o no ya es otra movida".

En un momento de la entrevista el programa emitió un vídeo con un adelanto del paso de Laura Escanes por el citado programa. Al volver al plató Pablo Motos se percató de la presencia de Alvaro de Luna entre el público: "Te está aplaudiendo todo el mundo, pero hay una persona que te aplaude un poquito más fuerte, que es tu chico, que está por ahí arriba", dijo el presentador, desatando la risa de la invitada. Pablo Motos pidió al equipo que enfocaran al cantante: "Ya casi lo tenemos. No le han enfocado todavía", a lo que Escanes dijo: "No, no. No pasa nada".