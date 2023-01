Tamara Falcó confiesa por fin el motivo por el que ha perdonado a Iñigo Onieva

La reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido en una de las noticias más impactantes de comienzo de año. La marquesa de Griñón decidió dar una segunda oportunidad al empresario a pesar de haber jurado que nunca que nunca perdonaría una infidelidad. Sin embargo estos meses separados han servido a Tamara para darse cuenta de que sus sentimientos seguían más fuertes que nunca, y tras varios encuentros y disculpas por parte de Iñigo, han decidido retomar su compromiso y ya vuelven a sonar rumores de boda para este mismo año.

Este jueves Tamara ha regresado a su puesto de trabajo en El Hormiguero donde ha dado todos los detalles sobre la reconciliación, en la que una gran amiga suya "ha tenido mucho que ver": "Decidimos enterrar el hacha de guerra durante la semana de Navidad. El no tenía mi móvil y escribía a una amiga para decirle que quería hacer las paces conmigo. Gracias al espíritu de la Navidad, dije ‘¿por qué no ir a misa juntos?’", explicó la colaboradora a Palo Motos.

Después de proponerle una cita en la iglesia, Iñigo se acercó hasta su casa ante la sorpresa de todos los familiares de Tamara que se encontraban en la vivienda en ese momento: ""Le mandé un mensaje por si me quería acompañar a la misa del gallo. Vino a casa y saludó a todo el mundo... Yo no avisé de que venía a casa de mi madre. Mi primo abrió la puerta y cuando vio a Íñigo pensó que se había equivocado. A mi hermana le entró un ataque de risa", narró sobre el momento en el que Iñigo se encontró de nuevo con su familia. "Nos fuimos a la misa con la mala suerte que estaba la amiga del dueño del ¡Hola! y nos vio. Seguidamente me llamaron para preguntarme. Después de eso, Íñigo y yo empezamos a escribirnos. Intercambiamos muchas cosas que a ambos nos habían hecho daño".

Al parecer, un comentario de su madre, Isabel Preysler, sobre el amor y el perdón fue lo que le hizo reflexionar y cambiar su actitud con Iñigo: "Quería empezar bien el año. El día 31 pasé una tarde fatal y me puse a escribir una lista sobre las 1000 formas de amar. El 28 de diciembre pasa lo de mi madre y Mario y llama mi hermana desde Estados Unidos. Mi madre hace un comentario sobre mi tío Julio acerca de lo que era estar enamorado y yo pensé si ellos nunca se han dado una oportunidad y ahora tienen vida separadas. Entonces me dio que pensar y mi cabeza hizo clic".

Ambos se citaron en la casa de Tamara después de las uva de año nuevo para verse y hablar sobre todo lo que habían vivido: "Le dije que si iba a venir a verme luego. Cogió su moto y se vino a casa. Hicimos las paces y nos queríamos quitar de todo ese ruido, por eso nos fuimos de viaje al Polo Norte. Pero resulta que allí también nos pilló la prensa", dijo entre risas sobre lo que pretendía ser un viaje 'secreto'.

Sobre la reacción de su madre al enterarse de la noticia, Tamara confesó el miedo que siente a que Iñigo pueda volver a hacerle daño: "Me dijo que la gente no cambia (…) Pero yo he cambiado en este tiempo y sí creo que la gente pueda llegar a hacerlo. Pensé te tenía dos opciones y decidí intentarlo de nuevo(...) La bofetada ha sido monumental e Íñigo se ha dado cuenta y ha depurado cosas de su vida. Él ha reaccionado durante todo este tiempo", aseguró sobre los intentos de Iñigo de hablar con ella durante estos meses.