Toñi Moreno confiesa cómo fue su salida de Mediaset y la llamada que recibió de Paz Padilla

Toñi Moreno regresa este domingo a la televisión con Plan de tarde después de un irregular paso por Mediaset España. Lo hace como fichaje estrella de TVE para presentar un magacine en directo los domingos por la tarde que casualmente coincidirá durante unas horas con el programa Fiesta en la franja que le fue arrebatada en Telecinco cuando presentaba Viva la vida. Este nuevo programa, se presenta como un espacio con el que acercarse a la crónica social y comentar las últimas novedades del mundo de la farándula.

En la presentación del programa a la que asistió Chic, la gaditana se mostró ilusionada con este nuevo proyecto en la cadena pública donde tiene el objetivo de "crear buenos contenidos, hacer olvidar sus problemas al espectador y reírnos". Toñi confiesa que este tipo de formatos son con los que más cómoda se siente: "Si ocurren cosas gordas, ahí estará el programa para contarlo. Lo que me gusta de este tipo de programas en directo es tener la oportunidad de olvidarme de la escaleta".

También habló sobre su marcha de Mediaset España, que en los últimos meses ha perdido a algunas de sus caras más importantes como Sonsoles Ónega, Marc Calderó o la propia Toñi: "Estoy en una casa donde siempre me he sentido muy querida durante mucho tiempo, pero claro que me costó tomar la decisión. En el trabajo siempre cuestan estas decisiones".

Sus polémicas en TVE

Cabe recordar que el paso de Toñi por TVE en el año 2013 no pasó desapercibido. De hecho, durante el tiempo que presentó el programa Entre todos, protagonizó varias polémicas y la acusaron de hacer espectáculo con las miserias de la gente. Tal fue el revuelo, que TVE se vio obligada a reformular el programa y cambiar de nombre hasta que finalmente fue cancelado: "Vuelvo a TVE tras aprender de unos errores que cometí. Aquella época acabé amargada y me fui hecha una mierda a mi casa. Tenía muy baja la autoestima pero también aprendí mucho de aquella etapa".

Los tiempos han cambiado, y los contenidos televisivos no son los mismos, por este motivo en esta ocasión quiere ir "poco a poco": "No pretendo dar un pelotazo este domingo. La franja es complicada", aseguró, negando que exista rivalidad con Emma García y Nuria Roca con las que coincide en horario: "Compito conmigo misma". De convencer a la audiencia no se descarta que se amplíe la duración del espacio: " Tenemos que tratar los asuntos con respeto y empatía. Lo que tengo claro es que hay que creer en los proyectos y hay que pelear por la audiencia".

Pese a su irregular paso por Mediaset, donde nunca acabó de encontrar su sitio, no guarda rencor a la cadena a la sigue considerando su "familia": "Ha sido mi casa durante 8 años. Ahora emprendo una nueva aventura, pero me gusta irme de los sitios dejando una puerta abierta, nunca se sabe. No puedo olvidar que Paolo Vasile me dio una oportunidad cuando estaba prácticamente defenestrada", recordó, haciendo referencia a su imagen tras salir de TVE. "Nadie me daba la oportunidad y este señor apostó por mí. Luego tomó decisiones, por motivos profesionales, que en algún momento me pudieron perjudicar", dijo, recordando el momento en el que la apartó de Viva la vida y pasó a Mujeres, hombre y viceversa, favoreciendo a Emma García.

La llamada de Paz Padilla

Tras su salida, la nueva temporada de Déjate querer estrena nueva presentadora: Paz Padilla, que se puso en contacto con ella cuando salió la noticia para preguntarle cómo se sentía: "Los programas no pertenecen a los presentadores. Este programa lo ha presentado con otro nombre Jorge Javier, luego lo hizo Carlos Sobera, luego le presenté yo y ahora lo va a presentar ella y estoy encantada porque estoy segura de que lo va a bordar. Ella tiene empatía, ha vivido de todo, eso es lo que se necesita para presentar un programa así".