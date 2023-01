Irene Montero ha destapado su lado más íntimo para el Huffington Post. La ministra de Igualdad ha protagonizado el programa Prohibido hablar de política y contestó a las preguntas de David Andújar, que incluían su vida con Pablo Iglesias y otras aficiones personales.

Mientras se hace las uñas junto al presentador, que con toda confianza la llama "amore", Irene Montero -que del 2023 espera "sobrevivir"- asegura que lee el horóscopo todos los días. "A diario me meto a leer el horóscopo con las amigas, me parece un tema de conversación que me divierte y me distrae", confesó sobre una de sus facetas más desconocidas.

"Amore, me han dicho que eres un poco brujita, me lo han chivado", comienza el presentador David Andújar. A continuación Irene Montero asegura ser como su signo, es decir, "fantasiosa", "pensativa" y siempre dispuesta a "ayudar a los demás".

Irene Montero: "A diario me meto a leer el horóscopo con las amigas, me parece un tema de conversación que me divierte y me distrae" pic.twitter.com/r8RyDDShrp — El HuffPost (@ElHuffPost) January 16, 2023

Esperanza Gracia maestro Joao… A Montero le da igual, "mientras me digan lo que me gusta escuchar". "Imagina Tauro más Acuario", dice, respecto a su carácter complicado, que es capaz de afrontar los cambios "bien, a fuerza".

"Hace mucho que no doy un paseo por el centro. Echo ese menos coger el metro o el autobús porque soy muy independiente", asegura Irene Montero, que dice "no acostumbrarse a ir con escolta" y añorar las "muchas horas que he pasado leyendo y escuchando música" en el tren.

Montero subraya sus orígenes madrileños en La Elipa. Madrid, dice, "es la ciudad en la que he nacido y vivido siempre". Pero no pude evitar la cuña asegurando que "ojalá tuviera mejores servicios públicos".

Montero, durante la entrevista | Huffinton Post

Fiel al estilo de la entrevista, la ministra habla también de sus veranos en el pueblo de Ávila, donde -asegura como algo inconcebible, "algunos de mis amigos son del PP y les quiero mucho". Allí, en el pueblo, reconoce que se bebe mucho en las fiestas ("Cuántas veces no hemos bailado Sonia y Selena"), y reconoce de hecho ser "fiestera". "Muy doña perfecta de mis estudios, de sacar buenas notas y no faltar a las tareas, pero cuando tenía cumplida la responsabilidad, a disfrutar".

"Cuanto más grave más me río"

El entrevistador comulga siempre con la ministra y le asegura que "contigo no han funcionado las mismas reglas" a la hora de ser tratada en los medios. Las fake news en lo personal las lleva "mal, pero asumo que va a ser así y me río. Uso la ironía, el sarcasmo, lar risa. Cuando más grave es una cosa que me pasa más me río", dice, asegurando que en el ministerio están "todas en el mismo mood".

Y sobre su relación con Pablo Iglesias, que según se desprende de la entrevista sigue viento en popa, Nontero cuenta: "Yo conocí a Pablo porque había militado en juventudes comunistas y teníamos amigos comunes. Y le había conocido en algún acto de IU, pero nunca habíamos hablado ni me caía especialmente bien. Al principio. Luego le conozco de hablar con él y cotidianidad, militando en Podemos. Y ahí estábamos todo el día todos juntos, militábamos 24/7 y estaba todo por hacer. Mucho tiempo fuimos amigos y compañeros. La relación comienza el el año 2015, el año del cambio".