La segunda edición del OMG! LaLiga Music Experience, el evento musical organizado por NSN con la colaboración de LaLiga, se celebrará el próximo 16 de junio en Madrid, en el Cívitas Metropolitano, y será una oportunidad única para ver juntos sobre un escenario a Aitana y Sebastián Yatra como pareja oficial, tal y como se daba a conocer este fin de semana.



Sin duda esta será una de las noticias más importantes de la crónica social de este año, tras su sonada ruptura con Miguel Bernadeau, Aitana rehace su vida con un compañero de profesión al que ya le unía una amistad y "mucha química", como se podía comprobar en las redes sociales de ambos. Una conexión de la que los fans de ambos artistas podrán disfrutar el próximo junio en LaLiga Music Experience, un espectáculo que contará también con otras actuaciones, como la de las hermanas gemelas Miriam y Olivia Nervo, entre otros muchos artistas que se darán a conocer en las próximas semanas.

LaLiga reafirma así su compromiso con el público más joven celebrando este concierto al final de cada temporada donde se juntan fútbol y música y que tendrá una ubicación diferente cada año siguiendo los estadios de LaLiga Santander. Una combinación que ya demostró su éxito en su primera edición celebrada en el RCDE Stadium de Barcelona con las actuaciones de los artistas internacionales del momento Rauw Alejandro, Bizarrap, María Becerra, Steve Aoki y Juan Magán, y que congregó a más de 23.000 personas en un show de más de seis horas de duración, uniendo fútbol y emoción a través de la música.

La venta de entradas se anunciará en los próximos días, pero este lunes, a partir de las 17.00 horas, se abre la ‘waiting list’ en OMGMusicExperience.com para poder acceder a una preventa exclusiva, en la que además habrá entradas vip con meet&greet con artistas. La organización y producción de estos conciertos correrán a cargo de Never Say Never (NSN), la agencia del futbolista Andrés Iniesta, con la colaboración de LaLiga.