La fábrica de la tele destroza a Teresa Campos: "Le están haciendo en vida lo que hicieron con Rocío Jurado muerta"

Terelu Campos y Carmen Borrego viven sus días más complicados en Sálvame tras las amenazas de Kiko Hernández de sacar a la luz el contenido de unos audios grabados a Gustavo, chófer de María Teresa Campos, en los que contaría trapos sucios de la familia para la que trabaja desde hace años. Cabe recordar que el conductor mantiene una estupenda relación con la matriarca de la familia, que en alguna ocasión ha declarado que lo quiere como "al hijo que nunca tuvo". De hecho, incluso las hermanas Campos han reconocido que además de chófer, Gustavo ejerce de asistente personal en todo lo que necesita la veterana presentadora, cuya salud se ha visto resentida en los últimos años.

Lejos de apoyar a Teresa Campos en estos momentos tan complicados, La fábrica de la tele lleva días presionando a la familia y asegurando que Gustavo tendría más de mil horas de grabaciones. Unos audios, grabados en la casa de Teresa Campos, en los que se escucharían cientos de confesiones de todos sus miembros. Además, Kiko Hernández aseguró en el espacio de Telecinco, que ha visto al hombre de confianza de Teresa Campos, lucrarse a su costa en varias ocasiones dando información de la familia a los paparazzis.

Ante las amenazas del programa, este martes Carmen Borrego perdió la paciencia y abandonó su silla de trabajo entre gritos y amenazando con no volver nunca más: "¡Hasta que no me enterréis no vais a parar!", dijo entre lágrimas, suplicando a los responsables del espacio que dejen en paz a su madre. "Lo siento mucho: si me tengo que ir del programa, me iré definitivamente, pero no voy a participar en hacer daño a mi madre. No contéis conmigo, la situación sabéis todos la que es y creo que no es el momento", advirtió sobre la delicada salud de su madre.

Este tema lo han tratado durante la Crónica Rosa, Federico Jiménez Losantos, Isabel González, Alaska y Beatriz Cortázar, que se han mostrado escandalizados por el daño irreparable que se está haciendo a María Teresa Campos que tantos años trabajó con ellos: "Es espectáculo de ayer fue tan vil...fue horrible. Se trataron en unos términos inaceptables, de cerda y sucia. Y Borrego lo aguantó. No se puede machacar a la gente por una décima de audiencia".

Por su parte, la subdirectora de matinal de esRadio cree que La fábrica de la tele está haciendo con Teresa Campos "en vida" lo que hicieron "con Rocío Jurado muerta", haciendo referencia a las docuseries protagonizadas por Rocío Carrasco donde liquidaba la hasta entonces intachable imagen de su madre. De hecho, Isabel González ha confesado que propuso a Gustavo "sentarse con Federico" para contar toda la verdad sobre lo que está ocurriendo pero "él prefiere mantenerse al margen de todo esto", a lo que Beatriz Cortázar ha añadido: "Gustavo está callado y está alucinando con todo esto. Pero lo que está haciendo, principalmente, es cuidar de Teresa. Lo que ha hecho toda la vida. Está enferma y cuando conoces a la gente, no la puedes destruir".