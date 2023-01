La gran mentira que se ha contado sobre Olga Moreno y David Flores

La tensión no afloja entre los Flores y Olga Moreno. Después de haber roto su matrimonio, la malagueña está centrada en su nueva relación con Agustín Etienne y se ha distanciado definitivamente de la que un día fue su familia. Pese a que durante los últimos días varios medios de comunicación apuntaron a que Olga Moreno había anunciado a su exmarido, que no volvería a cuidar de David Flores, la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico ha destapado lo que hay detrás de esta "gran mentira".

Cabe recordar que el joven David Flores, dependiente y con condiciones especiales decidió, al igual que su hermana Rocío Flores, abandonar el domicilio materno nada más cumplir la mayoría de edad para vivir con su padre y su mujer a Málaga. Su estrecha relación con Olga Moreno, a la que aprecia como si fuese su madre hizo que a pesar del divorcio siguiese conviviendo con ella durante las semanas que le correspondía estar con la menor.

"Los protagonistas no están entrando en este tipo de informaciones", ha apuntado la periodista Beatriz Cortázar, que ha contado lo que realmente ha pasado con Olga Moreno y David Flores: "Lo que hay es, primero, una situación de divorcio que no existe. Y luego hay mucha desinformación porque se dice que David vivía con Olga y eso no es así". Según ha explicado la colaboradora del espacio matinal de esRadio, cuando Antonio David y Olga se separan, "ellos comparten una menor": "Llegaron a un acuerdo, una especie de custodia compartida. La situación era que el chico, como está muy apegado a su hermana Lola como estaba con Rocío, quería estar con ella".

David Flores, feliz junto a su hermana Lola

La periodista ha insistido en el gran cariño que Olga Moreno tiene por David, y desmiente que haya habido fricciones por este tema: "Cuando la menor estaba con la madre, también estaba con David. Convivían en la misma casa y eran Antonio David y Olga los que iban rotando. Pero ahora Antonio David se ha buscado otro piso y lógicamente David se ha ido con su padre. Olga no ha echado a nadie ni ha pedido que David abandone la casa. No vivía con Olga, estaba el tiempo que le tocaba con la hermana porque quería estar con ella. Olga no ha abandonado a ese niño".

La tertuliana ha aclarado también que Marta Riesco no vive en la nueva casa de Antonio David: "Se ha dicho que ella se ha ido a vivir a Málaga y no es cierto. Solo fue a pasar unos días de vacaciones".