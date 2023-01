Después de unos meses muy complicados, viendo como su mujer Ana María Aldón y Rocío Carrasco intentaban marchar su imagen pública, llegan buenas noticias para José Ortega Cano. El maestro será el protagonista de las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde reside desde hace años, dando el pregón que dará comienzo a los eventos y festejos que el municipio celebra en honor a San Sebastián Mártir.

Este jueves 19 de enero a las ocho de la tarde tendrá lugar el pistoletazo de salida de las fiestas al que también acudirá Gloria Camila, parte de la familia de José Ortega Cano, así como otras figuras destacadas en el mundo de la tauromaquia. Acto seguido, se inaugurará la Sala José Ortega Cano y del espacio taurino en el Museo Etnográfico que recoge los objetos más representativos de la carrera del torero y que muestra su intensa trayectoria profesional en los ruedas tanto dentro como fuera de nuestro país. El museo se abrirá al público el viernes 20 de enero de 17:00 a 20:00 horas y el sábado y domingo el horario será de 11:00 a 14 horas, para después abrir de forma ininterrumpida.

En declaraciones del propio José Ortega Cano a El programa de Ana Rosa, en el interior de esta sala se encuentras "verdaderas obras de arte" que resumen a la perfección su vida personal y profesional: "Hay recuerdos de mis primeros años. Tres trajes cortos, trajes camperos...iremos rotando, quitando y poniendo. Es lo que me gustaría hacer, que sea un museo vivo".

A la inauguración acudirá su gran amiga Isabel Luna, con la que se ha rumoreado que podría volver a estar ilusionado después de la decepción que se ha llevado con Ana María Aldón, la cuál no está previsto que acuda al evento: "Yo no soy artista, es ella, pero si es necesario pegarse un baile, pues encantado", ha dicho. El que sí acudirá al evento será el hijo pequeño del diestro, que no quiere perderse el día más especial de su padre.