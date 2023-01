Gloria Camila contesta a las burlas de Kiko Hernández: "Yo nunca me inventaría un cáncer"

Gloria Camila tiene un nuevo proyecto profesional tras abandonar definitivamente su trabajo en televisión. La hija de José Ortega Cano será la encargada de dirigir un restaurante en Santo Domingo (Madrid) con la ayuda económica de su padre. Así lo aseguró este martes Kiko Hernández, que aportó más datos sobre este nuevo negocio: el torero y su hija pagarán 8.000 euros al mes por un local ubicado en la urbanización donde viven y Gloria Camila se encargará de ser imagen y de dirigir a camareros y cocineros.

Entre mofas por la delicada salud de Ortega Cano, el tertuliano del espacio de Telecinco recordó los negocios fallidos que el diestro ha tenido a lo largo de estos años. Se refiere al restaurante que abrió en Benidorm, y que fue cerrado al poco tiempo de su inauguración, y otro en San Sebastián de los Reyes, que tampoco dio los beneficios esperados. "El semen será lo único que tienes de fuerza, el resto hay que seguir llevándote. Después de poner restaurantes y que le fuese como el culo se ha quedado con un uno nuevo en Santo Domingo. Es un regalo del torero a su hija para que sea imagen y se ocupe de todo las 16 horas que requiere la hostelería", dijo el colaborador.

Brava Gloria Camila diciendo verdades como puños! pic.twitter.com/7x2zxZ7qOJ — COMPARTIENDO LOCURAS (@SalvajeyyLibre) January 19, 2023

La hermana de Rocío Carrasco no ha tardado en responder a Hernández a través de sus redes sociales. Muy enfadada por las burlas hacia su padre, Gloria Camila le recriminó la necesidad que tienen de "denigrar a las personas", "machacarlas" y "destrozarlas" para hacer audiencia: "Solo sabéis denigrar a las personas y cuando no os gusta alguien, machacarlas hasta que las destrozáis. Luego hablemos de salud mental y humanidad. Ja, me río yo", ha escrito en su perfil oficial de Instagram.

Gloria Camila no se se ha quedado ahí y ha hecho referencia al capítulo más controvertido de Kiko Hernández en su paso por televisión: su cáncer de páncreas y posterior recuperación: "Además de ser ridículo, tener poca ética, poca humanidad, reírte y tener epicaricacia en tus comentarios, cariño, déjame decirte que es errónea tu información. Pero de ser así, decirte que al menos tendríamos un restaurante pero no nos inventaríamos tener una enfermedad como un cáncer".

Consciente de que sus comentarios desatarán la ira de los seguidores del tertuliano y del espacio de Telecinco, Gloria Camila ha advertido de que ya no le afectan las críticas y los insultos: "Ahora vendréis a machete a por mí, pero ¿sabéis lo que os digo? Que me da exactamente igual". Y continúa: "Más no podéis hacer, ni hundirme ni humillarme. Ya me da igual lo que digáis sobre mí".