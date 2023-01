Los dos inesperados "avistamientos" de Paloma Cuevas y Luis Miguel: chocolate al por mayor y perritos

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para analizar, en esRadio, todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo la que puede ser una de las relaciones que más comentarios despertarán: la de Paloma Cuevas y Luis Miguel.

Aunque los dos protagonistas no han confirmado ni desmentido, ni tienen previsto hacerlo, lo cierto es que cada vez son más las publicaciones que dan por hecho que, efectivamente, la ex de Enrique Ponce y el legendario cantante mexicano, afincado durante temporadas cada vez más largas en Madrid, han decidido dar un paso más allá en su amistad.

Esta semana, sin ir más lejos, la revista ¡Hola! los mostró disfrutando de una cena en la capital con sus íntimos amigos Luis Alfonso de Borbón, Margarita Vargas, Raúl González Blanco y Mamen Sanz.

Y una exclusiva en esRadio: tal y como explicó Isabel González, "la semana pasada estaba Paloma Cuevas comprando, no en El Corte Inglés sino en Costco, los grandes almacenes americanos que venden en grandes cantidades que están en Getafe y Las Rozas".

"Yo creo que irá más por el chocolate mexicano", ironizó Federico Jiménez Losantos, teniendo el cuenta que Costco trae productos de importación del otro lado del Atlántico".

Pero no solo eso. Tal y como reveló igualmente Isabel González, confirmando la presencia de Luis Miguel no solo en España sino en Madrid, "Al cantante le ven personas cerca del Villa Magna. Me dicen que en la zona de Cortes, y perrito que ve, perrito al que se acerca porque le gustan".

Sin duda, hay una cercanía física entre ambos que refuerza la tesis que ya se da por hecha: Paloma Cuevas y Luis Miguel, pese a su discreción, están juntos.