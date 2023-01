Anne Igartiburu acudió al plató de El Hormiguero de Pablo Motos para presentar su libro La vida empieza cada día. Pero a la legendaria presentadora vasca le tocó también responder preguntas sobre uno de los últimos titulares que le ha tocado afrontar: su sonada ausencia de las Campanadas de TVE en favor de Ana Obregón. Un cambio que parece encajar como un guante a la filosofía de su libro, donde analiza los cambios en la vida y los vaivenes emocionales que pueden provocar.

Anne Igartiburu llevaba 17 años presentando las Campanadas en TVE, pero este año y de manera inesperada la racha se rompió (según rumores, por ciertos acercamientos de la presentadora a Antena 3, cadena rival a La 1). En todo caso, y fiel a la filosofía de su libro, ella pareció tomárselo bien. "¿Qué pasó? Pues nada que la vida es así. A veces las cosas suceden por algo. Al principio me dije 'pues qué bien, un año en casa con mis enanos' y me metí en otro embolado".

El embolado al que se refiere Anne fueron las Campanadas en la Puerta del Sol y con su acompañante más conocido, Ramón García… solo que a través de Twitch. "Es obvio que tienen que cambiar presentadores, que cambien a otra gente", ha dicho Anne con una sincera sonrisa.

Ella hace de la necesidad virtud y ve el lado positivo. "Han pasado así las cosas para que viva una experiencia como Twitch con Ibai Llanos y Ramón García y flipé. Me pareció un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida. Ibai no pidió ningún consejo, él fue muy amoroso y cariñoso, y con Ramón solo tenemos que mirarnos para entendernos. Me pareció un lujo".

Igartiburu parece haber encontrado en Ibai Llanos otra pareja artística y profesional. "Nos miraba con cara de agradecido pero es gracias a él", ha contado sobre esta nueva oportunidad laboral en la que todo parece haber ido de perlas. Pero trabajo no parece que le vaya a faltar a la presentadora, que está a punto de comenzar con la segunda temporada de 10 momentos en Telemadrid y las nuevas entregas de Tu cara me suena.