Bárbara Rey rompe su silencio con Sonsoles Ónega y la joya ocultista que le regaló Juan Carlos

Bárbara Rey acudió al plató de Sonsoles Ónega en Antena Tres para, aprovechando el estreno de la serie Cristo y Rey, que trata su relación con Ángel Cristo, romper su silencio sobre su romance con Juan Carlos, el rey emérito. Su primer encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, en los años 70 y un año antes de que ella conociera a quien se iba a convertir en su marido, Ángel Cristo.

"No voy a decir en qué condiciones he entrado allí. En algunas ocasiones, por distintos motivos o por cosas que a lo mejor no tiene nada que con una intimidad". Y es que, un tanto cansada de que todo el mundo hable del romance de Bárbara Rey con Juan Carlos, por fin ha decidido hacerlo ella.

"Nunca he dicho nada, siempre he estado callada… Y entonces: ‘Dije, si están haciendo una serie que es mi vida y en un momento determinado antes de conocer a Ángel Cristo yo conozco a esta persona y estoy con ella hay que decirlo". Eso sí, da a entender que sigue callando cosas: "Cada uno sabe lo suyo".

Una relación, la suya con el entonces Rey, que -sabía- "no podía tener futuro" y que de la que de todas formas "he dicho mucho menos porque yo no me he metido con él". Mirando hacia atrás, la vedette considera que le "hubiese gustado que no ocurriese nunca. No es arrepentimiento. No ha sido bueno para mí".

Uno de los aspectos más polémicos del asunto es la joya que el rey Juan Carlos regaló a Bárbara Rey y que pertenecía al joyero real. Se trataba de "un medallón con todos los signos del horóscopo. Sabia mucho de mí y que me gustaba la astrología, el ocultismo". En ese momento la relación entre ellos estaba mal". Además, esa secuencia está. en Antena 3", contó la de Totana, anticipando una secuencia de la serie.

Naturalmente, Bárbara también habló de su relación con Ángel Cristo y de la propia serie Cristo y Rey, con la que se muestra encantada. "Ángel eramuy dulce conmigo y yo me enamoro de él. Si no, no me habría casado". Y al respecto del amor, la actriz asegura que pudo haberse casado con muchos hombres importantes, "pero no me gustaban".