El principal impedimento del affaire de Paloma Cuevas y Luis Miguel: "Todo depende de ella"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Emilia Landaluce y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo la presentación del museo de Ortega Cano, donde compareció el padre de Paloma Cuevas, el extorero Victoriano Valencia.

Valencia, habitualmente discreto, sí se pronunció sobre una de las relaciones todavía por confirmar pero casi oficiales: la de su hija Paloma con el galán mexicano Luis Miguel.

Así lo contó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, en la crónica rosa de esRadio: "Victoriano nos contó que le sigue pareciendo un caballero Luis Miguel, pero que todo depende de Paloma". Y lo que depende de Paloma no es tanto la relación como la boda, lo que supone una confirmación de esa relación.

"El padre da alguna pista y cuando le preguntan por boda, dice que Luis Miguel es un caballero, una gran persona y que eso no le disgusta. Aclara que se conocen desde hace un montón de años por los hijos de cada uno de ellos, pero insiste: es ella la que tiene que decidir".

A continuación, Federico Jiménez Losantos valoró lo que Paloma Cuevas aportaría a la vida de Luis Miguel, que se resume en una cierta estabilidad. "La vida de Luis Miguel como soltero ha sido una vida complicadísima, y Paloma sería un cambio de vida. Decir se acabó, no más líos, follones, arámbulas", dijo en referencia a su última pareja, Araceli Arámbula. Y, desde luego, "estar en España feliz".

Lo que no quiere decir que la boda sea algo inminente o probable. A juicio de los tertulianos de la crónica rosa, "nunca pasarán por notario, no tienen necesidad". A lo que se añade la complicada edad de las hijas de Paloma Cuevas, que ni siquiera han conocido a Ana Soria, pareja de su padre Enrique Ponce. "No creo que tenga que ver cn la religión de Paloma, sino porque han pasado ya por muchas relaciones y tienen hijos. No necesitan casarse".