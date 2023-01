Nueva condena a Telecinco por acoso físico y 'online' a Julia Janeiro

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha condenado a los programas de Telecinco, Sálvame y Socialité, por intromisión ilegítima en el honor de Julia Janeiro. La juez da por demostrado el acoso físico y online al que sometieron a la hija mayor de Jesús Janeiro y María José Campanario cuando cumplió la mayoría de edad en 2021.

En la sentencia que ha trascendido, el fallo da por probado que Mediaset incurrió en un "delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen" de Julia Janeiro y condena a pagar 190.000 euros más otros 30.000 a Kiko Hernández, por las declaraciones realizadas en Sálvame.

Se trata de una sentencia en primera instancia que, de llegar a la Audiencia Provincial o al Supremo, puede crear jurisprudencia en el mundo de las redes sociales, ya que la magistrada considera que a pesar de ser "influencer y creadora de contenido", se utilizaron imágenes de su perfil de Instagram sin su consentimiento para acosarla.

"Que tus padres sean famosos no te hace figura pública, sobre todo cuando siempre has rechazado dar entrevistas y hablar con medios (...) El hecho de que Julia publicara en Instagram muchas fotos personales no es excusa para que un medio o una tele las coja sin permiso expreso para destripar su vida", explican los abogados de Juls a El Confidencial.

Desde que cumplió 18 años y la prensa pudo fotografiarla, Julia se ha desmarcado de la vida pública de sus mediáticos padres, a los que hemos visto conceder exclusivas en Hola y aparecer en programas de televisión. Después de que Jesulín y Campanario la mencionaran en la revista en la que hablaron de su tercer hijo, la prensa quiso saber su opinión. "Yo no he vendido nada, así que a mí me podéis dejar en paz", aseguró haciendo referencia la exclusiva.

"Te vamos a respetar, te lo prometo", le dijo el periodista tratando de tranquilizarla, sin éxito. "Sí, claro, ya veo cómo respetáis, no respetáis a nadie, eso es lo que os pasa. No voy a contestaros a nada", insistió Julia entonces, tratando de huir de la cámara.